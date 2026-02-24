Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki hareketlilik, Merkür'ün durağan pozisyonu ile iş yaşamında ortaklıklarını ve iş birliklerini yakından incelemeye alıyor. Belki de bu durum, birlikte emek verdiğin bir projenin sınırlarını yeniden çizme, paylaşım oranlarını ve görev dağılımlarını bir kez daha masaya yatırma zamanının geldiğini işaret ediyor. İşte bu yüzden, içinde bulunduğun süreci bir kriz gibi algılamak yerine, iş ilişkilerini ve dengelerini daha sağlam bir zemine oturtma fırsatı olarak görmelisin.

Öte yandan, bu süreçte yalnızca tek bir seçeneğe odaklanmak yerine, her zaman bir B planının olması gerektiğini unutmamalısın. Yani, iş ilişkilerinde karşılaşabileceğin olası aksaklıklara karşı her zaman bir alternatifinin olması ve ayrılıkları da göz önünde bulundurman gerekiyor. Bu sayede, olası bir stres durumunu baştan bertaraf edebilir, maddi ve manevi anlamda olası bir kayba uğramadan kendini güvende hissedebilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…