Sevgili Boğa, haftaya enerji dolu ve sağlam bir planla giriş yaptığını hissediyoruz. Para konularında bir hareketlilik var gibi. Belki bir maaş artışı, belki de karşı koyamayacağın bir iş teklifi kapını çalabilir. Uzun süredir beklediğin bir ödeme ya da belirsiz kalan bir finansal durumun netleşmesi gibi durumlar, moralini yükseltecek ve seni daha da motive edecek türden.

İş hayatındaki istikrarlı ilerleyişin de göz ardı edilemez. Bu istikrarın meyvesini toplamak üzere olabilirsin. Yeni bir görev ya da sorumluluk almak üzere bir teklif alabilirsin. İlk bakışta biraz ağır gibi görünen bu durum, aslında uzun vadede senin için güçlü bir statü ve prestij sağlayabilir. Yönetici figürleriyle yapacağın konuşmaların senin lehine sonuçlanacağı bir gün olabilir. Bu, senin için kariyerinde yeni bir sayfa açabilecek bir gün olabilir. Bu fırsatı sakın kaçırma! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…