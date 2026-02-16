Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça kritik bir dönemeçteyiz. Çünkü Kova burcunda gerçekleşen heyecan verici Güneş Tutulması, kariyer evini sallıyor ve bu durum statünde güçlü ve etkileyici bir başlangıç yaratma potansiyeli taşıyor.

Salı sabahı, belki de hiç beklemediğin bir telefon, sürpriz bir iş teklifi ya da beklenmedik bir görev değişikliği ile güne başlayabilirsin. Uzun zamandır beklediğin ve belki de yorulduğun bir konuda sonunda netlik kazanabilirsin. Bu tutulma, seni daha görünür ve dikkat çekici bir konuma taşıyabilir ve iş hayatında yeni bir sayfa açabilir.

Tabii eğer bize soracak olursan, şimdi tam da kendi işini kurmayı düşünmenin zamanı. Ya da belki de departmanını değiştirmeyi, bir teknoloji projesine dahil olmayı ve belki de biraz da konfor alanından çıkmayı planlamalısın! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…