Sevgili Boğa, bugün yaşam alanını yeniden düzenleme arzusuyla uyanabilirsin. Belki eski bir eşyayı çöpe atıp yerine modern ve şık bir parça eklemek isteyeceksin. Ya da belki de tüm evini baştan aşağı yeniden dekore etme düşüncesi seni heyecanlandırıyor olabilir. Ancak bu düzenleme isteğinin sadece gözle görülen bir düzenleme olmadığını unutma. Bu, aynı zamanda zihinsel bir temizlik arzusu olabilir. Belki de yaşam alanını düzenlerken, zihnini de gereksiz düşüncelerden arındırmak istiyor olabilirsin.

Öte yandan, maddi konularda biraz çelişkili hissedebilirsin. Belki bir yatırım planı yapmayı düşünüyorsun, belki de bir harcamayı yeniden değerlendirmen gerekiyor. Tabii bu kez duygusal değil, daha stratejik ve mantıklı bir yaklaşım sergilemelisin. Birinin sana sunduğu cazip tekliflerin detaylarını incelemekte fayda var. Belki de bu teklif, ilk bakışta olduğu kadar cazip değildir. Bu yüzden, maddi konularda aceleci davranmak yerine, detayları incelemek ve mantıklı kararlar vermek için zaman ayırmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…