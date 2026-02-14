onedio
15 Şubat Pazar Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
15 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Şubat Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sindirim sisteminin ruh haline olan etkisini göz ardı etme. Senin için, ruh hali ve mide sağlığı birbirine bağlıdır. Bu nedenle, hızlıca atıştırdığın öğünler, hem fiziksel hem de duygusal olarak ağırlaştırabilir seni. Yani bugün, yemeğini yavaşça ve keyif alarak tüketmeye özen göster. Unutma ki yavaşlamak sadece psikolojik değil, aynı zamanda fizyolojik olarak da önemlidir.

Bir diğer önemli nokta ise tatlı krizleri. Dikkatli ol, bir anda gelen tatlı isteği aslında yorgunluk belirtisi olabilir. Belki de vücudun enerjiye ihtiyaç duyuyor ve sen bunu tatlı krizi olarak algılıyorsun. Bu durumda, enerji seviyeni yükseltecek sağlıklı bir atıştırma tercih et ve tatlı krizlerini kontrol altında tutmaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

