12 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
11.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Şubat Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu dönemde bağışıklık sistemini biraz zorlayabileceğini söylemeliyiz. Zira, zihinsel olarak başkalarının dertlerini, sorunlarını omuzlarında taşımak, senin hassas yapını biraz zorlayabilir. Bu durum, alerjik reaksiyonları tetikleyebilir, cildinin hassasiyetini arttırabilir. Bu nedenle, bu dönemde cilt bakımına ekstra özen göstermeni öneriyoruz.

Bunun yanı sıra, bugün ayak sağlığına da ekstra özen göstermen gerekiyor. Ayakkabı seçiminden, ayak masajına kadar küçük dokunuşlar, genel enerjini yukarı çekecektir. Ayakkabılarını seçerken rahatını düşün, ayaklarının hava alabileceği modelleri tercih et. Bu, hem enerjini yükseltecek hem de günün stresini atmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

