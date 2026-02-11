Sevgili Boğa, bugün yıldızların ve gezegenlerin seninle özel bir randevusu var. Merkür ve KAD'ın eşsiz kavuşumu, senin de hayatında etkisini göstermeye başlıyor. Bu kavuşum, hem maddi hem de zihinsel güvenliğin üzerinde derinlemesine düşünmene neden oluyor. Kariyer hayatında daha sürdürülebilir, daha istikrarlı bir yol arayışındasın ve bugün karşına çıkacak bir bilgi, belki de uzun zamandır aradığın o rahatlatıcı seçeneği sana sunabilir. Ancak unutma ki bu dönemde ani kararlar yerine bilinçli tercihler yapman gerekiyor. Kafanda netleşen planlar, seni başarıya sürükleyebilir ve hedeflerine ulaşmanı sağlayabilir.

İş hayatında belki de daha önce gözden kaçırdığın bir dosya, teklif ya da fikir tekrar önüne düşebilir. Ancak bu kez durum farklı, çünkü bakış açın çok daha geniş ve farklı olacak. Daha önce gözden kaçırdığın bir detayı bugün fark edeceksin ve bu farkındalık, seni “doğru zamanda doğru yerde” hissettirecek. Sabırlı ilerlemek, bu süreçte en büyük avantajın ve uzun vadede en büyük başarın olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…