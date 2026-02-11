Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında bazı önemli gelişmeler yaşanacak. Partnerinle aranda güvene dayalı bir konuşma gündeme gelecek. Bu konuşma, belki de partnerinin sana olan yaklaşımını ve onun gelecekle ilgili niyetlerini daha net bir şekilde anlamanı sağlayacak. Bu, küçük ve samimi bir sözle başlayabilir ancak bu söz, sandığın kadar basit olmayabilir. Aslında bu söz, senin ve partnerinin arasındaki bağın derinliğini ortaya çıkarabilir ve kalbini ısıtabilir.

Böyle bir durumda, kalbinin en büyük sorusu ise 'Bu ilişki geçici mi, yoksa kalıcı mı?' olacak. Bu soruya yanıt bulmak için acele etmesen de gerçek hislerinle yüzleşmeye odaklan. Tabii bir yandan da duygularını açıkça ifade etme cesaretine odaklan. Çünkü gerçeklere ihtiyacın olacak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…