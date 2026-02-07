Sevgili Boğa, bugünün enerjisi tamamen duyusal tatminin üzerine kurulu. Vücudunun ritmi, tüm günlük karmaşanın ötesinde, duyularını tatmin etmeye yönlendiriyor seni. Boyun ve omuz hattında hissettiğin o sıkışmışlık hissi, gün boyu omuzlarında taşıdığın ağır sorumlulukların bir sonucu olabilir. Bu blokajları çözmenin yolu ise aslında oldukça basit: Hafif dairesel hareketler. Bu basit ama etkili hareketler, tüm yükü üzerinden atmana yardımcı olacak.

Ama daha da önemlisi, bugün bitki çaylarının şifasından çok daha fazlasına ihtiyacın var. Su, bu durumda en büyük yardımcın olacak. Suyun huzur veren sesini dinlemek, belki bir nehir kenarında oturmak veya bir yağmur damlasının yüzeyde yarattığı halkaları izlemek... Tüm bu deneyimler, biyolojik saatini en sağlıklı ayarına geri getirecek. Ve eğer bir nehir kenarı ya da yağmurlu bir hava elinin altında değilse, endişelenme! Bir başka alternatif olarak, sıcak bir duş alabilirsin. Bu, auranı tazelemek ve enerjini yeniden dengelemek için mükemmel bir yol olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…