Savaş Çıksa da Goygoyundan Ödün Vermeyenler

Savaş Çıksa da Goygoyundan Ödün Vermeyenler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
28.02.2026 - 15:23

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Ülkeler arasında yaşanan gelişmelere anlık olarak X'ten (Twitter) ulaşılırken savaş gündemini goygoya döndü. Sadece Türkiye değil dünyanın bir dört bir yanından X kullanıcıları savaşın mizahını sosyal medyada paylaşmaktan geri durmadı. Kimisi Rusya ve Çin'in rahatlığına vurgu yaptı kimisi savaş çıkarken altın ve gümüşün yükselmesini fırsat bildi. Bazı kullanıcılar ise sakin geçirdikleri gecenin sabahına gözlerini açar açmaz Twitter 'timeline'ının savaşla dolu olmasının şaşkınlığını yaşadı.

İşte Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından paylaşılan o tweetler👇🏻

Milenyum kuşağı şu dönemlerde yaşıyor: "2 ekonomik durgunluk- 11 Eylül Irak ve Afganistan - küresel bir pandemi - 8 borsa çöküşleri - Yapay zekâ tarafından devralınan işler - The Apprentice programının sunucusu muhtemelen 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilir. Patron, çok yorulduk."

"Yanlışlıkla uyandım ve dünyayı böyle buldum."

"Sen olmadan 3. Dünya Savaşı'nı başlattıklarında."

"Sen olmadan 3. Dünya Savaşı'nı başlattıklarında."
'Uçağa bindiğimde nihayet uçakta ağlayan bir çocuk olmadığını görünce mutlu olanlardan biriydim, ama sonra hava sahası kapandı ve çocuk uçakta mahsur kaldı.'

'Yatağa gidiyorum.

Umarım Çin'in Tayvan'ı işgal ettiği bir güne uyanmayız...'

