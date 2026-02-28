Savaş Çıksa da Goygoyundan Ödün Vermeyenler
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Ülkeler arasında yaşanan gelişmelere anlık olarak X'ten (Twitter) ulaşılırken savaş gündemini goygoya döndü. Sadece Türkiye değil dünyanın bir dört bir yanından X kullanıcıları savaşın mizahını sosyal medyada paylaşmaktan geri durmadı. Kimisi Rusya ve Çin'in rahatlığına vurgu yaptı kimisi savaş çıkarken altın ve gümüşün yükselmesini fırsat bildi. Bazı kullanıcılar ise sakin geçirdikleri gecenin sabahına gözlerini açar açmaz Twitter 'timeline'ının savaşla dolu olmasının şaşkınlığını yaşadı.
"Sen olmadan 3. Dünya Savaşı'nı başlattıklarında."
