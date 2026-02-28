onedio
İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin 'Pazartesi' Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2026 - 13:04

İsrail’in İran’a saldırısının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. ‘Altın ne kadar oldu?’ sorusu yanıt bulurken güvenli limanda fiyatların bundan sonra ne olacağı merak edildi. Küresel piyasalar ve yatırımcı ‘Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Altın fiyatları ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş, altının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altın fiyatları ne oldu? İsrail'in İran'a saldırısı altın fiyatlarını nasıl etkiledi?

İsrail'in İran'a saldırısı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Operasyon başlattık' sözlerinin ardından altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatları ve altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 434 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 548 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 25 bin 95 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 50 bin 37 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 262 dolar

Altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'Pazartesi' uyarısı.

Mynet'ten Ezgi Sivritepe'ye konuşan Finans Analist İslam Memiş, Pazartesi gününe dikkat çekti. ‘Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?’ sorusunu yanıtlayan İslam Memiş, ons tarafında 5 bin 400-5 bin 500 dolar fiyatının görülebileceğini vurguladı. 

Gram altın tarafında 8 bin 50-8 bin 100 TL direnç seviyesi olacağını kaydeden Memiş, “Yakından takip edeceğiz. 2026 manipülasyon yılı, bu şekilde devam edecek bu yıl. Her ay farklı bir hikaye göreceğiz. avaş gerginliği, jeopolitik riskler falan derken altın ve gümüş tarafında bu yükselişler hepsi satış için bir fırsat. Altın tarafında 6 bin dolar direnci var, bu seviyeyi görünce yavaş yavaş çıkılması gerekir. Ev veya araba alacaklar, nakde ihtiyacı olanlar bunu fırsat bilsin” dedi. 

*İÇERİKTE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR*

