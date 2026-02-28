İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin 'Pazartesi' Uyarısı
İsrail’in İran’a saldırısının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. ‘Altın ne kadar oldu?’ sorusu yanıt bulurken güvenli limanda fiyatların bundan sonra ne olacağı merak edildi. Küresel piyasalar ve yatırımcı ‘Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Altın fiyatları ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş, altının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları ne oldu? İsrail'in İran'a saldırısı altın fiyatlarını nasıl etkiledi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'Pazartesi' uyarısı.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın