İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin 'Pazartesi' Uyarısı

Mynet'ten Ezgi Sivritepe'ye konuşan Finans Analist İslam Memiş, Pazartesi gününe dikkat çekti. ‘Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?’ sorusunu yanıtlayan İslam Memiş, ons tarafında 5 bin 400-5 bin 500 dolar fiyatının görülebileceğini vurguladı.

Gram altın tarafında 8 bin 50-8 bin 100 TL direnç seviyesi olacağını kaydeden Memiş, “Yakından takip edeceğiz. 2026 manipülasyon yılı, bu şekilde devam edecek bu yıl. Her ay farklı bir hikaye göreceğiz. avaş gerginliği, jeopolitik riskler falan derken altın ve gümüş tarafında bu yükselişler hepsi satış için bir fırsat. Altın tarafında 6 bin dolar direnci var, bu seviyeyi görünce yavaş yavaş çıkılması gerekir. Ev veya araba alacaklar, nakde ihtiyacı olanlar bunu fırsat bilsin” dedi.