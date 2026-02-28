onedio
Silinmeden Yetişin: 21-28 Şubat'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 21-28 Şubat'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2026 - 12:46

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Başak Dizer

Başak Dizer

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, kışın en soğuk günlerinde sürpriz bir kararla soluğu Bodrum'da aldı!

Su Burcu Yazgı Coşkun

Su Burcu Yazgı Coşkun

Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun gizemli bir erkekle paylaştığı romantik kare, 'Yeni bir aşk mı başlıyor?' sorularını beraberinde getirdi.

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Güzel oyuncu, son olarak kızı Sora ile yeni fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım'ın neredeyse bir yaşına basacak olan Fikret Hakan ile bir örnek kıyafetleriyle kalpleri eritti.

Mahmut Orhan

Mahmut Orhan

Bir süredir Tayland'da birlikte tatil yaptıkları konuşulan DJ Mahmut Orhan ve model Daria Iakubchik, paylaştıkları fotoğrafla ilişkilerini ilan etti.

Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel son olarak Instagram hesabında gülümseten bir paylaşımda bulundu. Köpeğiyle fotoğraf karesini yayınlayan Erçel, 'yakışıklım' notuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Edis

Edis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Edis Görgülü, Adli Tıp Kurumu'nda test vermesinin ardında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan Edis'ten ilk paylaşım geldi.

Engin Öztürk

Engin Öztürk

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk yaptığı paylaşımla yine karizmasıyla kendine hayran bıraktı!

Aybüke Pusat

Aybüke Pusat

Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Andıç, Pusat'la birlikte çekilen karelerini yayımlayarak, 'İyi ki doğdun, güneş çilli sevgilim' notunu düştü. Aybüke Pusat o paylaşıma 'sevgiden bayılmışım' notunu düştü.

Demet Akalın

Demet Akalın

Demet Akalın'ın bu sefer gündemimizde olmasının sebebi kış ortası tatilinden paylaştığı o poz! Güneşten 'yüzünü korumaya çalışırken' verdiği pozda göze giren yüzüğü gündeme oturdu.

Nilperi Şahikaya

Nilperi Şahikaya

Nilperi Şahinkaya'nın doğum günü pastasının üzerinde sevgilisinin leopar desenli iç çamaşırıyla kaslarını gösterdiği fotoğrafı ve üzerindeki “Ye Beni Aşkım” yazısı dikkat çekti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
