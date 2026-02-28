onedio
Selena Gomez’in Benny Blanco’nun Hijyen Alışkanlıklarıyla İlgili İddiası Mide Bulandırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2026 - 10:57

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Selena Gomez ile prodüktör eşi Benny Blanco bir süredir sosyal medyada dolaşan çarpıcı bir iddiayla gündemde. Özellikle Blanco’nun podcast yayınında kirli ayakları ve rahat tavırları konuşulurken, bu kez ortaya atılan “hijyen alışkanlığı” söylentisi ortalığı karıştırdı.

İddiaya göre Selena Gomez’in, eşinin kişisel bakım rutinine dair oldukça iddialı sözler söylediği öne sürüldü. O iddialar yalanlansa da sosyal medya kısa sürede karıştı.

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Selena Gomez ile prodüktör ve söz yazarı Benny Blanco’nun ilişkisi ilk günden beri magazin gündeminden düşmüyor.

Yıllarca dostluklarıyla bilinen ikili, sürpriz bir şekilde aşklarını ilan etmiş; kısa sürede de ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak evlilikle taçlandırmıştı. 27 Eylül 2025’te Santa Barbara, Kaliforniya’da sürpriz bir törenle evlenen çift magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

Selena Gomez ile Benny Blanco’nun ilişkisi hem birbirlerine olan aşkları hem de sıra dışı açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Blanco’nun “Friends Keep Secrets” adlı podcast’inin ilk bölümü kısa sürede beklenmedik bir şekilde magazin gündemine oturdu. Birkaç gündür sosyal medyada paylaşılan kliplerde Blanco’nun yalın ayak şekilde kanepede uzandığı ve ayaklarının görünür derecede kirli olduğu detayları dikkat çekmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan bir alıntıya göre Selena Gomez, Benny Blanco’nun hijyen alışkanlıklarına dair oldukça iddialı ifadeler kullandı. İddiaya göre Gomez'in

“Ben erkeğimde biraz ‘doğal koku’ tercih ederim. Eğer erkek arkadaşın her gün iç çamaşırını değiştiriyorsa, aslında bir kız arkadaşın var demektir.”

ifadelerini kullandığı ve ardından Benny Blanco’nun iç çamaşırını 7 günde bir değiştirdiğini söylediği ortaya çıktı. Yalan olduğu öğrenilen bu sözler X'te gündem oldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
