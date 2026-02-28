Selena Gomez’in Benny Blanco’nun Hijyen Alışkanlıklarıyla İlgili İddiası Mide Bulandırdı!

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Selena Gomez ile prodüktör eşi Benny Blanco bir süredir sosyal medyada dolaşan çarpıcı bir iddiayla gündemde. Özellikle Blanco’nun podcast yayınında kirli ayakları ve rahat tavırları konuşulurken, bu kez ortaya atılan “hijyen alışkanlığı” söylentisi ortalığı karıştırdı.

İddiaya göre Selena Gomez’in, eşinin kişisel bakım rutinine dair oldukça iddialı sözler söylediği öne sürüldü. O iddialar yalanlansa da sosyal medya kısa sürede karıştı.