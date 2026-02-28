onedio
Trump, Yapay Zeka Şirketi Anthropic'e Savaş Açtı: "Kullanımını Derhal Durdurun"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2026 - 12:22

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle yapay zeka şirketi Anthropic’i ‘radikal solcu’ ilan ederek federal kurumlarda kullanımının derhal durdurulması talimatını verdi. Anthropic, ABD'ye sattığı yapay zeka ürünlerinin otonom ölümcül saldırılar için kullanılmamasını talep etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump yapay zeka şirketine savaş açtı.

Anthropic yapay zeka şirketinin CEO'su, Pentagon’un tehditlerine rağmen iki temel taleplerinden vazgeçmeyi reddettiklerini açıkça belirtti. Şirket, yapay zekanın tam otonom silahlarda kullanılmaması ve kitlesel yerli gözetleme yapılmaması talep etti.

Pentagon’dan gelen son sözleşme metninin, ordunun bu teknolojiyi söz konusu iki amaç için kullanmayacağına dair tam bir güvence vermediğini söyleyen Anthropic'e Donald Trump'tan tepki geldi. ABD Başkanı Trump, şirketi 'radikal solcu' ilan ederek 'Anthropic aklını başına toplasa ve bu geçiş sürecinde yardımcı olsa iyi eder; aksi takdirde onları dize getirmek için Başkanlık yetkilerimi sonuna kadar kullanırım, bunun da ağır hukuki ve cezai sonuçları olur' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, devlet kurumlarına şirketin ürünlerini kullanmayı bırakma talimatı verdi. Trump şu sözlerle seslendi:

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bünyesindeki her bir Federal Kuruma, Anthropic teknolojisinin tüm kullanımını derhal durdurmaları talimatını veriyorum. Bu teknolojiye ihtiyacımız yok, onu istemiyoruz ve onlarla bir daha iş yapmayacağız! Savaş Bakanlığı gibi Anthropic ürünlerini farklı seviyelerde kullanan kurumlar için altı aylık bir kademeli çıkış süreci uygulanacaktır.” 

Anthropic CEO'su Dario Amodei Perşembe günü yaptığı açıklamada, 'Bu tehditler pozisyonumuzu değiştirmiyor: vicdanen onların talebine uyamayız' dedi.

