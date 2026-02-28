Trump, Yapay Zeka Şirketi Anthropic'e Savaş Açtı: "Kullanımını Derhal Durdurun"
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle yapay zeka şirketi Anthropic’i ‘radikal solcu’ ilan ederek federal kurumlarda kullanımının derhal durdurulması talimatını verdi. Anthropic, ABD'ye sattığı yapay zeka ürünlerinin otonom ölümcül saldırılar için kullanılmamasını talep etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump yapay zeka şirketine savaş açtı.
