Bilime Göre Bir İnsanı Çekici Yapan 5 Özellik! Yaşadığınız Yer Bile Etkiliyor

Simetrik yüzlerin estetik açıdan hoş algılandığı uzun süredir biliniyor. Ancak Brunel University London araştırmaları, simetrinin sağlık göstergesi olmaktan çok görsel düzen algısıyla ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Oakland University araştırması ise heteroseksüel kadınların daha maskülen yüz hatlarına, erkeklerin ise daha feminen yüz hatlarına yönelim gösterebildiğini ortaya koydu. Evrimsel psikoloji açısından bu tercihler doğurganlık ve gen aktarımı sinyalleriyle ilişkilendiriliyor.

Mizah anlayışı çekiciliği anında yükseltebiliyor.

2017’de gerçekleştirilen hızlı tanışma araştırmasında, komik bulunan katılımcıların başlangıç puanlarına kıyasla daha çekici değerlendirildiği görüldü. Mizah, zeka ve sosyal uyum göstergesi olarak algılanıyor.

Gülümsetebilen kişilerle vakit geçirmenin yarattığı pozitif duygu, fiziksel çekicilik algısını doğrudan etkiliyor. Aynı çalışmada mizah yoksunluğu olan kişilerin çekicilik puanlarının düştüğü de gözlemlendi.