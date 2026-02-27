onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kediler Sahiplerini Gerçekten Özler mi? Cevabı Yüreğinizi Burkacak

Kediler Sahiplerini Gerçekten Özler mi? Cevabı Yüreğinizi Burkacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 13:55

Evden çıkarken kapının önünde duran o bakış çoğu kedi sahibinin aklını kurcalar. Kediler gerçekten özler mi, yoksa yalnızca rutin bozulduğu için mi tepki verir? Bağımsız karakterleri yüzünden duygusal bağ kurmadıkları düşünülür. Oysa davranış araştırmaları farklı şeyler söylüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evden çıkıldığında kediler ne hisseder? Sessizliğin ardında çoğu zaman rutin bozulması var.

Evden çıkıldığında kediler ne hisseder? Sessizliğin ardında çoğu zaman rutin bozulması var.

Köpekler kadar dışa vurmasalar da kediler ayrılık kaygısı yaşayabilir. Kapı kapandığında uzun süre miyavlama, halıları tırmalama, eşyaları devirme ya da tuvalet kabı dışına yapma gibi davranışlar stres göstergeleri arasında sayılır. 

Aşırı yalanma sonucu tüy dökülmesi veya saklanma eğilimi de huzursuzluk işareti olabilir. Veteriner davranış uzmanları, günlük düzenine sıkı bağlı yaşayan kedilerin değişikliklere karşı daha hassas tepki verdiğini vurgular.

Her kedi aynı tepkiyi vermez. Bazıları pencere kenarında bekler, bazıları sahibinin dönüş saatine yakın kapıya yönelir. Arabayı park ederken aniden ortaya çıkmaları ya da eve girildiği anda bacaklara sürtünmeleri, güven duydukları kişinin geri dönmesinden memnun olduklarını gösterir. Bu davranışlar panik değil, bağ kurulduğunun göstergesidir.

Kedinizin sizi özlediğini nasıl anlarsınız? Küçük işaretler güçlü bağın göstergesi olabilir.

Kedinizin sizi özlediğini nasıl anlarsınız? Küçük işaretler güçlü bağın göstergesi olabilir.

Anahtar sesi duyulduğunda kapıya yönelmesi, çanta hazırlanırken takip etmesi veya çıkarken kapı önünde beklemesi ayrılık farkındalığını gösterir. Eve dönüldüğünde baş atma hareketi yapması, sürtünmesi ve mırlaması sosyal bağ kurma davranışıdır. Araştırmalar kedilerin sahiplerinin sesini tanıyabildiğini ve yabancı seslere kıyasla daha hızlı tepki verdiğini ortaya koyuyor.

Bazı kediler dönüş anını adeta ritüele dönüştürür. Koridorda dönüp dolanma, kuyruk dik şekilde eşlik etme ya da kanepeye çıkıp temas kurma, sosyal bağın güçlendiğini gösterir. Temas arayışı, güven ve aidiyet hissinin en açık göstergelerinden sayılır.

Kediler üzülür mü, yoksa bağımsız doğaları gereği çabuk mu adapte olurlar?

Kediler üzülür mü, yoksa bağımsız doğaları gereği çabuk mu adapte olurlar?

Kedilerin bağımsız yapısı, duygusal bağ kurmadıkları anlamına gelmez. Aksine güven duydukları kişiyle güçlü sosyal bağ oluştururlar. Araştırmalar, güvenli bağlanma geliştiren kedilerin sahipleri yanında daha rahat keşif davranışı sergilediğini ortaya koyuyor. Yani varlığınız onların dünyasında bir güven alanı oluşturur.

Sadakat konusu ise kedilere özgü şekilde işler. Komşu evleri ziyaret etmeleri ya da farklı kişilerden ilgi görmeleri şaşırtıcı değildir. Yine de favori insan kavramı oldukça gerçektir. Favori kişi eve geldiğinde gölge gibi peşinden dolaşan, kucağı tercih eden ve temas arayan kediler güçlü bağ kurduklarını açıkça gösterir.

Kedi yokluğunuzda sakince uyuyorsa alınmaya gerek yok. Güvende ve rahat hissetmesi, ortamın onun için huzurlu olduğunu gösterir. Ancak yıkıcı davranışlar, iştah değişimi veya tuvalet alışkanlığında bozulma fark edilirse veteriner desteği almak önem taşır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın