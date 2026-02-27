Kediler Sahiplerini Gerçekten Özler mi? Cevabı Yüreğinizi Burkacak

Kedilerin bağımsız yapısı, duygusal bağ kurmadıkları anlamına gelmez. Aksine güven duydukları kişiyle güçlü sosyal bağ oluştururlar. Araştırmalar, güvenli bağlanma geliştiren kedilerin sahipleri yanında daha rahat keşif davranışı sergilediğini ortaya koyuyor. Yani varlığınız onların dünyasında bir güven alanı oluşturur.

Sadakat konusu ise kedilere özgü şekilde işler. Komşu evleri ziyaret etmeleri ya da farklı kişilerden ilgi görmeleri şaşırtıcı değildir. Yine de favori insan kavramı oldukça gerçektir. Favori kişi eve geldiğinde gölge gibi peşinden dolaşan, kucağı tercih eden ve temas arayan kediler güçlü bağ kurduklarını açıkça gösterir.

Kedi yokluğunuzda sakince uyuyorsa alınmaya gerek yok. Güvende ve rahat hissetmesi, ortamın onun için huzurlu olduğunu gösterir. Ancak yıkıcı davranışlar, iştah değişimi veya tuvalet alışkanlığında bozulma fark edilirse veteriner desteği almak önem taşır.