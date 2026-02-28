Serdar Ortaç'dan Kalbe Direkt Giriş Yapan "Nefes" Albümü
Serdar Ortaç denince akla hemen içimizi kıpır kıpır eden o tanıdık ritimler gelir. Bu şarkılar, hem aşk acısını en derinden hissettiren hem de 'hayat devam ediyor' dedirten o eşsiz enerjiyi barındırıyor. Her bir parça, sanki kendi hayatımızdan, yaşanmışlıklarımızdan birer kesit sunuyor. Bazen hüzünle yavaşlıyor, bazen de ritme kapılıp dertleri dans ederek unutmayı seçiyoruz.
İşte Serdar Ortaç’ın duygularımıza tercüman olduğu, dinledikçe anıları canlandıran o efsane şarkıların hissettirdikleri...
1. Mesafe
2. Sor
3. Dansöz
4. Bebeğim Oldun
5. GEL DE
6. Melek
7. Yürek Haini
8. Ayrılık İnsanlar İçin
9. Akdeniz
10. Çıkartacaksın
11. Gitme
12. Tut ki
13. İstersen
14. Başardın Ağlatmayı
15. En Büyük Aşkım
