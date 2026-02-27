Klas ve Modern: Her Döneme Hitap Eden Sade Şarkıları
Sade'nin zamansız sesi dinleyen herkesi büyülüyor. Bir şarkısı çalar, siz başka bir işle meşgulsünüzdür; sonra bir cümle takılır kulağınıza, bir melodi yerleşir ve günün geri kalanı o tonda akar. Ne büyük iddialar vardır ne de beni fark et çabası. Ama işin sonunda fark edilen tek şey odur. İşte Sade’nin yıllardır değişmeyen gücü tam da buradan geliyor. Onun o başarılı şarkılarına birlikte bakalım şimdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Smooth Operator
No Ordinary Love
The Sweetest Taboo
By Your Side
Cherish the Day
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Is It a Crime
Paradise
Kiss of Life
Your Love Is King
Jezebel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soldier of Love
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın