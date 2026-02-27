Klas ve Modern: Her Döneme Hitap Eden Sade Şarkıları

Sade'nin zamansız sesi dinleyen herkesi büyülüyor. Bir şarkısı çalar, siz başka bir işle meşgulsünüzdür; sonra bir cümle takılır kulağınıza, bir melodi yerleşir ve günün geri kalanı o tonda akar. Ne büyük iddialar vardır ne de beni fark et çabası. Ama işin sonunda fark edilen tek şey odur. İşte Sade’nin yıllardır değişmeyen gücü tam da buradan geliyor. Onun o başarılı şarkılarına birlikte bakalım şimdi.