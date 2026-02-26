Sadece Senin Anlayabileceğin O Derin Şarkıyı Söylüyoruz!
Bazı şarkılar sadece kişiye özeldir. Bir başkası şarkıdan bambaşka anlam çıkarırken senin için çok özeldir. Haydi yalnızca senin anlayacağın o derin şarkıyı birlikte bulalım!
1. Yağmurlu bir günde camın kenarına geçtin, elinde ne var?
2. Hayat seni son zamanlarda en çok hangi noktadan yakalıyor?
3. Geçmişe dair en çok neyi özlüyorsun?
4. Hangi renk senin ruh halini daha iyi tanımlıyor?
5. Bir yolculuğa çıksan nereye gidersin?
6. En sevdiğin mevsim hangisi?
7. Bir şarkıyı gerçekten sevdiğini ne zaman anlarsın?
8. Son olarak şehir hayatı hakkında ne düşünüyorsun?
Radiohead - How to Disappear Completely
Massive Attack - Teardrop
Leonard Cohen - Famous Blue Raincoat
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
