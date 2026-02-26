Sadece Senin Anlayabileceğin O Derin Şarkıyı Söylüyoruz!

Senin şarkın, yüksek sesle dinlenmez. Bu şarkı, kalabalıkta var olup içten içe kaybolmayı bilenlerin şarkısı. Dışarıdan sakin, içeriden fırtınalı bir ruh halin var. İnsanların seni yanlış anladığı ya da hiç anlamadığı anlarda iç dünyana çekiliyorsun. Bu şarkı sana şunu söylüyor; görünmez olmak kaçış değil, bazen hayatta kalma biçimi. Senin derinliğin, herkesin kaldıramayacağı kadar gerçek!