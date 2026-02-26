Duruşun Ve Tavrınla Hangi 50 Cent Klibine Aitsin?
Hayat sahnesine nasıl adım attığını, hangi bakışla etrafı süzdüğünü ve tavrının etki alanını mercek altına alıyoruz. Aşağıdaki soruları cevapla; tarzın, duruşun ve karakterinle en çok hangi 50 Cent klibinin ruhunu taşıdığın ortaya çıksın. Hazırsan sahne senin!
1. Arkadaş grubunla bir mekana girdiğinde ilk ne yaparsın?
2. Birisi sana saygısızlık yaptığında tepkin ne olur?
3. 50 Cent'in hangi görünüşünü daha çok beğeniyorsun?
4. Hayattaki motton bunlardan hangisi?
5. Bir spor salonuna girdiğinde ilk nereye yönelirsin?
6. Senin için sadakat ne demek?
7. Kendini bir film karakteriyle özdeşleştirsen bu kim olurdu?
8. Son olarak parayla ilişkin nasıl?
In Da Club
Just A Lil Bit
Many Men
