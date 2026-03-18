onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Her Sözü Kalbine İşleyecek 11 Şarkı

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
18.03.2026 - 19:31

Bazı şarkılar sadece dinlenilmez aynı zamanda yaşanır ve insan ruhunda hisseder. Bir cümlesi bile insanın içine dokunur. Bu listede her dizesiyle kalbinize temas edecek 11 şarkı öneriyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sufjan Stevens - Fourth Of July

Sanki şarkının her cümlesi ile bir yüzleşme yaşıyormuşsunuz gibi hissettiriyor ve garip bir kabulleniş de sunuyor insana... Şarkının her kelimesi kalp kırıcı.

2. Agnes Obel - Riverside

Bu şarkı insanın içine bağırarak değil, fısıldayarak giriyor. Duygusunu insana tamamen geçiriyor ve büyük bir kalp kırıklığı veriyor...

3. Daughter - Medicine

Bu şarkı, sevmenin her zaman iyileştirmediğini anlatıyor. Aksine, bazen insanı daha da derinlere çekebildiğini.... Şarkının duygusu o kadar yoğun ki dinlemeden önce kendinizi hazırlamalısınız.

4. Hozier - Work Song

Hozier burada sevgiyi büyük cümlelerle değil, diğer duygularla ifade ediyor. Onun güçlü sesi sayesinde her an huzurla doluyoruz.

5. FKA twigs - cellophane

Dinlerken kendinizi en savunmasız halinizde hissedebilirsiniz çünkü sözlerinin ağırlığı kalbinize çöküyor...  Kalbe işleyen türden bir sessizlik bırakıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. John Mayer - Slow Dancing In A Burning Room

Sevginin yavaş yavaş tükenişini bu kadar sakin anlatabilen nadir parçalardan. Dinlerken kalbine ağır bir gerçeklik çöküyor.

7. Leon Bridges - River

Geçmişiyle yüzleşiyor gibi hissetmek istemeyenler bu şarkıyı direkt geçsin çünkü bu şarkının duygularından kaçış yok... Sanki hayata küçük bir reset atmak gibi hissettiriyor.

8. Glass Animals - Youth

Bu şarkı tam olarak “birini kaybetmekten korktuğun anlar” için. Hani seviyorsun ama içten içe sürekli bir şey olacakmış gibi hissediyorsun ya… İnsanın kalbine sessizce dokunuyor.

9. Amy Winehouse - Love Is A Losing Game

Amy'nin sesi bu şarkıda kırılmış ve kabullenmiş bir kalple konuşması gibi hissettiriyor... Sessizce içini acıtan, ama çok tanıdık bir duygu bırakıyor.

10. The 1975 - fallingforyou

Bu şarkı tam olarak “söyleyemediğin şeyler” üzerine... İnsanın kalbine büyük bir dram yüklüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. The Cinematic Orchestra - 'To Build A Home'

Sözleri çok az ama duygusu çok büyük. Dinlerken insan kendi geçmişine gidiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın