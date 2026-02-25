onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hangi Tarkan Şarkısı Senin Hayat Mottun Olmalı?

etiket Hangi Tarkan Şarkısı Senin Hayat Mottun Olmalı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.02.2026 - 20:01

Tarkan sadece bir Megastar değil, adeta hepimizin ruh halinin en iyi tercümanı gibi, değil mi? Bazen en hüzünlü anımızda kalbimize dokunur, bazen de yerimizde duramadığımız o coşkulu anlarda enerjimize enerji katar. Bu testte, senin karakterine, hayata bakışına ve ruhuna en çok yakışan, adeta senin için yazılmış o ikonik şarkıyı bulmaya çalışacağız. 

Hazırsan, Tarkan’ın o büyülü dünyasına dalıp senin hayat marşını birlikte keşfedelim; bakalım senin şarkın hangisi çıkacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir Tarkan fotoğrafı seçerek testimize başlayalım!

2. Bu sabah nasıl uyandın?

3. Sesin güzel mi? Sesine birden beşe kadar bir puan verecek olsan kaç verirdin?

4. Peki aşk meşk işleri nasıl gidiyor?

5. Arkadaş grubunun en komik insanı olduğunu söyleyebilir misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bu gif seni huzurlu hissettirdi mi?

7. Moralin bozuk olduğunda sana en çok ne iyi gelir?

8. Tarkan'ın bir ses rengi olsaydı bunlardan hangisi olurdu?

8. Tarkan'ın bir ses rengi olsaydı bunlardan hangisi olurdu?

TARKAN - Yolla

Öp

Dudu

Kuzu Kuzu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın