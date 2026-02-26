onedio
Bebeğe Verilecek İsim Aileyi Birbirine Kattı: Kayınpeder Damadı Vurdu

Bebeğe Verilecek İsim Aileyi Birbirine Kattı: Kayınpeder Damadı Vurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
26.02.2026 - 11:32

Kütahya’da yeni doğan bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kayınpeder A.E., damadı S.D.’yi tüfekle bacağından yaraladı.

Bebeğe verilecek isim tartışmasında kan döküldü. Kayınpeder damadı vurdu.

Bebeğe verilecek isim tartışmasında kan döküldü. Kayınpeder damadı vurdu.

Olay Kütahya’nın 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre bir alenin yeni doğan bebeğe verilecek isim konusunda başlayan tartışma kısa kavgaya dönüştü. Kayınpeder A.E. aracından aldığı tüfekle damadı S.D.’ye sokakta ateş etti. Damat S.D. bacağından yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D, Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli kayınpeder A.E. tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay yerinden görüntüler:

