Türkçe’nin Avrupa’da Resmi Dil Olması İçin Adım Atıldı

Dilara Şimşek
26.02.2026 - 08:50

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Türkçe’nin Avrupa’da resmi dil olması için adım attıklarını duyurdu. Türkiye gazetesinden Esma Altın’ın haberine göre Türkçe için uluslararası geçerliliği olan TOEFL benzeri bir sınav sistemi üzerinde çalışılıyor.

Türkçe'nin Avrupa'da resmi dil olması için harekete geçildi.

Türkçe’nin Avrupa’da resmi not sistemine işlenebilen bir dil olması için adım atıldı. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Meclis’te yaptığı açıklamada üzerinde çalıştıkları modeli anlattı. “Bakanlık olarak, Türkçenin Avrupa’da akredite edilen ve resmî not sistemine işlenebilen bir dil hâline gelmesini hedefliyoruz” diyen Ökten, Türkçe için uluslararası geçerliliği olan bir sınav modeli üzerinde çalıştıklarını kaydetti. 

Ökten, Almanya’da İsviçre’nin Cenevre bölgesinde Portekizcenin statüsü olduğunu hatırlatarak Türkçe için de benzer adım atacaklarını dile getirdi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme ise yapay zeka destekli konuşma uygulamaları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Akçeşme, “Bir yapay zekâ robotu sistemi oluşturacağız. Yakın gelecekte öğrencilerimize sunabileceğimiz platformlar olacak” dedi.

Ekonomi Gündem Editörü
