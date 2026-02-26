Türkçe’nin Avrupa’da Resmi Dil Olması İçin Adım Atıldı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Türkçe’nin Avrupa’da resmi dil olması için adım attıklarını duyurdu. Türkiye gazetesinden Esma Altın’ın haberine göre Türkçe için uluslararası geçerliliği olan TOEFL benzeri bir sınav sistemi üzerinde çalışılıyor.
Türkçe’nin Avrupa’da resmi dil olması için harekete geçildi.
