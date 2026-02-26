onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatları Belli Oldu! Gram Altın Bugün Ne Kadar?

Altın Fiyatları Belli Oldu! Gram Altın Bugün Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2026 - 08:25

Altın fiyatları belli oldu. Altın, 26 Şubat 2026 Perşembe gününe yükselişle başladı. 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusu yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Geçen haftalarda düşüş yaşayan altında toparlanma sinyalleri devam ediyor. Altın fiyatları bugün kaç TL? İşte yanıtı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Şubat 2026 Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

26 Şubat 2026 Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

Altında son durum belli oldu. Altın fiyatları yükselişle başladı. Altın ne kadar? Altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 322 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 41 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 83 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48 bin 18 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 201 dolar

Öte yandan piyasalar gözünü ABD-İran nükleer görüşmelerine çevirdi. ABD-İran arasında uzlaşma sağlanmaması halinde altın fiyatlarının artması bekleniyor. Bu durumda ons altın tarafında 5 bin 250 dolar direnç olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın