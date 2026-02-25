onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altının Tahtını Sallandıran Tahmin: 2026'da Dev Rakam Kapıda

Altının Tahtını Sallandıran Tahmin: 2026'da Dev Rakam Kapıda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.02.2026 - 14:12

Dünyanın önde gelen dev bankası Citi, değerli metallerle ilgili yeni bir rapor yayımladı. Bakır fiyatlarına dikkat çeken Citi, tahminini güncelledi. Analize göre bakır, önümüzdeki üç aylık süreçte ton başına 14 bin dolar seviyesini test edebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakır fiyatlarında tahmin arttı.

Bakır fiyatlarında tahmin arttı.

Citi analistleri son yayımladığı raporda göre  küresel piyasa aşağı yönlü risklerin artık oldukça sınırlı olduğunu kaydetti. Rapora göre piyasalarda, fiyatların dip noktaya ulaşmasıyla birlikte gelen güçlü alım iştahı, bakırın elini güçlendirdi. Banka, bakır için fiyat tahminini ton başına 13 bin dolar seviyesinde sabit tuttu. Fiyatların kaderini sadece arz-talep dengesinin değil jeopolitik gelişmelerin de belirleyeceğini kaydeden Citi, ABD-İran ilişkisindeki yumuşama ihtimaline vurgu yaptı. Olası anlaşma ve gerilimin bakır fiyatlarını destekleyeceğini söyleyen Citi analistleri dip seviyelerden gelen güçlü alımların fiyatları desteklediği belirtildi. Öte yandan dev banka, bakırın 2026 içinde 14 bin seviyesini test edebileceğini öngördü.

Uzmanlar bakırın altın ve gümüş yatırımcılarının sepetinde olabileceğine işare ediyor.

Bakır fiyatları ne kadar?

Bakır küresel piyasada 6 bin dolar oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın