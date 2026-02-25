Altının Tahtını Sallandıran Tahmin: 2026'da Dev Rakam Kapıda

Citi analistleri son yayımladığı raporda göre küresel piyasa aşağı yönlü risklerin artık oldukça sınırlı olduğunu kaydetti. Rapora göre piyasalarda, fiyatların dip noktaya ulaşmasıyla birlikte gelen güçlü alım iştahı, bakırın elini güçlendirdi. Banka, bakır için fiyat tahminini ton başına 13 bin dolar seviyesinde sabit tuttu. Fiyatların kaderini sadece arz-talep dengesinin değil jeopolitik gelişmelerin de belirleyeceğini kaydeden Citi, ABD-İran ilişkisindeki yumuşama ihtimaline vurgu yaptı. Olası anlaşma ve gerilimin bakır fiyatlarını destekleyeceğini söyleyen Citi analistleri dip seviyelerden gelen güçlü alımların fiyatları desteklediği belirtildi. Öte yandan dev banka, bakırın 2026 içinde 14 bin seviyesini test edebileceğini öngördü.

Uzmanlar bakırın altın ve gümüş yatırımcılarının sepetinde olabileceğine işare ediyor.

Bakır fiyatları ne kadar?

Bakır küresel piyasada 6 bin dolar oldu.