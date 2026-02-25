Ev Alacaklar Dikkat: Tapudaki O Detayı Görmezden Gelen Bin Pişman!
Konut piyasasında 'brüt metrekare' oyunu ortaya çıktı. İlanlarda devasa gösterilen daireler, tapu aşamasında adeta küçülüyor. Uzmanlar metrekareyi büyük göstermesi için otopark ve asansör boşluğunun bile eve dahil edildiğini belirtti. İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, 'Vatandaş alacağı evi gidip ölçecek' diyerek uyardı.
Metrekareye otopark, asansör boşluğu da ekleniyor.
