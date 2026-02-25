Ev Alacaklar Dikkat: Tapudaki O Detayı Görmezden Gelen Bin Pişman!

NTV'den Canan Yıldırım'ın haberine göre binlerce vatandaş, ilan sitelerindeki metrekare oyunlarıyla karşı karşıya. Bazı satıcılar ve emlakçılar dairenin gerçek kullanım alanı olan 'net metrekare' yerine; otopark, asansör boşluğu, merdiven sahanlığı gibi ortak alanları da metrekareye dahil ediyor. Brüt metrekare üzerinden satış pazarlığı yapılarak vatandaş aldatılıyor.

İlan bilgilerine güvenerek el sıkışan alıcılar, tapu dairesine gittiklerinde ya da ekspertiz raporu ellerine ulaştığında acı gerçekle yüzleşiyor. Örneğin; ilanda 'net 100 metrekare' olarak pazarlanan bir dairenin, gerçek kullanım alanının 75 metrekareye kadar düştüğü görülüyor. Bu durum sadece hayal kırıklığı yaratmakla kalmıyor, vatandaşın ciddi anlamda maddi kayba uğramasına neden oluyor.

İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, vatandaşlara kritik uyarıda bulundu. 'Bunun tek yolu, vatandaş alacağı evi gidip ölçecek. Sadece beyana bakmayacak' diye konuşan Aşa, tazminat hakkının bile doğacağını kaydetti.