Ev Alacaklar Dikkat: Tapudaki O Detayı Görmezden Gelen Bin Pişman!

Dilara Şimşek
25.02.2026 - 12:24

Konut piyasasında 'brüt metrekare' oyunu ortaya çıktı. İlanlarda devasa gösterilen daireler, tapu aşamasında adeta küçülüyor. Uzmanlar metrekareyi büyük göstermesi için otopark ve asansör boşluğunun bile eve dahil edildiğini belirtti.  İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, 'Vatandaş alacağı evi gidip ölçecek' diyerek uyardı.

Metrekareye otopark, asansör boşluğu da ekleniyor.

NTV'den Canan Yıldırım'ın haberine göre binlerce vatandaş, ilan sitelerindeki metrekare oyunlarıyla karşı karşıya. Bazı satıcılar ve emlakçılar dairenin gerçek kullanım alanı olan 'net metrekare' yerine; otopark, asansör boşluğu, merdiven sahanlığı gibi ortak alanları da metrekareye dahil ediyor. Brüt metrekare üzerinden satış pazarlığı yapılarak vatandaş aldatılıyor. 

İlan bilgilerine güvenerek el sıkışan alıcılar, tapu dairesine gittiklerinde ya da ekspertiz raporu ellerine ulaştığında acı gerçekle yüzleşiyor. Örneğin; ilanda 'net 100 metrekare' olarak pazarlanan bir dairenin, gerçek kullanım alanının 75 metrekareye kadar düştüğü görülüyor. Bu durum sadece hayal kırıklığı yaratmakla kalmıyor, vatandaşın ciddi anlamda maddi kayba uğramasına neden oluyor.

İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, vatandaşlara kritik uyarıda bulundu. 'Bunun tek yolu, vatandaş alacağı evi gidip ölçecek. Sadece beyana bakmayacak' diye konuşan Aşa, tazminat hakkının bile doğacağını kaydetti.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
