onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ucuz Et Kalmadı! Kasap ve Lokantaların Yaptığı Hile Ortaya Çıktı

Ucuz Et Kalmadı! Kasap ve Lokantaların Yaptığı Hile Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.02.2026 - 08:47

Ramazan ayı boyunca kırmızı et ve tereyağının sabit fiyattan satılmasına karar verildi. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre vatandaşın evine ucuz et girmedi. Bazı kasap ve lokantalar ucuz et raflara gelir gelmez yakınları aracılığıyla toplu alım yapıyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan ayı boyunca sabitlenen et fiyatlarıyla fırsatçılar harekete geçti.

Ramazan ayı boyunca sabitlenen et fiyatlarıyla fırsatçılar harekete geçti.

Ramazan ayında et ve tereyağ fiyatlarının sabitlenmesi fırsatçıları harekete geçirdi. Et ve Süt Kurumu desteğiyle yerel market zincirlerinde satışa sunulan uygun fiyatlı et ve tereyağı, reyonlara iner inmez 'organize' bir şekilde tüketiliyor. Reyonlarda ürün bulmak zorlaşırken market çalışanlarının aktardığına göre stoklar anında tükeniyor. 

Ucuz et almak isteyen vatandaşlar boş rafla karşılaşırken fırsatçıların hilesi de ortaya çıktı. Çalışanları, akrabalarını veya tanıdıklarını sıraya sokan bu işletmeler, halk için ayrılan indirimli ürünleri toplu halde piyasadan çekiyor. Market çalışanlarının verdiği bilgiye göre, sabah saatlerinde gelen sevkiyatlar dakikalar içinde tükenirken, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaş reyonlarda sadece boş dolaplarla karşılaşıyor.

"Hepsi birbirini tanıyor. Etler gelir gelmez tükeniyor."

"Hepsi birbirini tanıyor. Etler gelir gelmez tükeniyor."

Kasap reyonunda çalışan bir kişi yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

“Etler gelir gelmez tükeniyor. Ancak vatandaşa giden kısmı yüzde 10’u bile değil. Ya kasap ya restoran çalışanları gelip etleri topluyor. Normalde kişi başı iki kilogram sınır var ama yakınlarını gönderiyorlar. Hepsi de birbirini tanıyor. Biz de biliyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok.”

Uzmanlar ise söz konusu fırsatçılığın önüne geçilmesi için kimlik bazlı satış yapılabileceğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın