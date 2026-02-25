Ucuz Et Kalmadı! Kasap ve Lokantaların Yaptığı Hile Ortaya Çıktı

Kasap reyonunda çalışan bir kişi yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

“Etler gelir gelmez tükeniyor. Ancak vatandaşa giden kısmı yüzde 10’u bile değil. Ya kasap ya restoran çalışanları gelip etleri topluyor. Normalde kişi başı iki kilogram sınır var ama yakınlarını gönderiyorlar. Hepsi de birbirini tanıyor. Biz de biliyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok.”

Uzmanlar ise söz konusu fırsatçılığın önüne geçilmesi için kimlik bazlı satış yapılabileceğini açıkladı.