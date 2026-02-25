İstanbul Dahil 56 Şehir İçin Kar Yağışı Uyarısı! İstanbul’a Yeniden Kar Geliyor

Türkiye genelinde bahar bekleyişi yerini sert bir kış dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok bölgede karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’nun doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, de açıklamasında İstanbul'da bugün çok bulutlu ve yağmurlu havanın hakim olacağını, perşembe karla karışık yağmur beklendiğini ve sıcaklıkların da düşeceğini söyledi.