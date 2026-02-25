Taciz İddiaları Sonrası Tutuklanan Görele Belediye Başkanı'nın Kızından İtiraf: "Babamın Suçu Yok, Ben Yaptım"
Giresun’un Görele İlçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki kız çocuğuna WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar attığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'den olayın seyrini tamamen değiştirecek bir itiraf geldi. A.D. savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını iddia etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taciz mesajları iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin olayında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın