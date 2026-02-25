onedio
Taciz İddiaları Sonrası Tutuklanan Görele Belediye Başkanı'nın Kızından İtiraf: "Babamın Suçu Yok, Ben Yaptım"

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.02.2026 - 08:33

Giresun’un Görele İlçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki kız çocuğuna WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar attığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'den olayın seyrini tamamen değiştirecek bir itiraf geldi. A.D. savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını iddia etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Taciz mesajları iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin olayında sürpriz bir gelişme yaşandı.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki kız çocuğuna WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar göndermesinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Hasbi Dede ile ilgili soruşturmanın iddianamesi de hazırlandı. Mahkeme tarafından henüz kabul edilmeyen iddianamede Dede hakkında, 'Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Devam eden soruşturmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Tutuklu Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını itiraf etti.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
