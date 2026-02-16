Cinsel Taciz Suçundan Tutuklanan Belediye Başkanı Hakkında CHP'den Yeni Adım
Giresun’un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, geçen günlerde ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlamasından tutuklandı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında CHP’den yeni hamle geldi. CHP MYK kararıyla Hasbi Dede, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Hasbi Dede hakkında yeni adım atıldı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
