Cinsel Taciz Suçundan Tutuklanan Belediye Başkanı Hakkında CHP'den Yeni Adım

16.02.2026 - 16:06

Giresun’un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, geçen günlerde ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlamasından tutuklandı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında CHP’den yeni hamle geldi. CHP MYK kararıyla Hasbi Dede, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Hasbi Dede hakkında yeni adım atıldı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden bir kız çocuğuna gönderdiği mesajlar iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 8 Şubat’ta ifade veren Dede, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Dede hakkında “çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak cinsel taciz” suçlaması yöneltildi. 

CHP, görevden alınan Hasbi Dede hakkında yeni adım attı. Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

