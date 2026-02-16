Darphane Madeni Para Basımını Durdurdu mu? 1 ve 5 Kuruş Hakkında Resmi Açıklama Geldi!

Söz konusu iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. Yapılan açıklamada '1 ve 5 kuruş basılmayacak' iddialarının yer aldığı içeriklerin manipülatif olduğu belirtildi. İddiaların dezenformasyon içerdiğini kaydeden DMM'nin açıklaması şöyle oldu:

'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir.

Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir.

Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur.'