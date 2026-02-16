Darphane Madeni Para Basımını Durdurdu mu? 1 ve 5 Kuruş Hakkında Resmi Açıklama Geldi!
Son günlerde 1 ve 5 kuruşun artık basılmayacağına dair iddialar ortaya çıktı. 2024 yılında 25 kuruş madeni paranı basımının durdurulmasının ardından “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yeni adım mı attı?” sorusu akıllara geldi. Söz konusu iddialar artınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir açıklama paylaştı. DMM, söz konusu iddialara son noktayı koydu. Yapılan açıklamada söz konusu içeriklerin 'manipülatif' olduğu ifade edildi.
Darphane madeni para basımını durdurdu mu? 1 ve 5 kuruşun artık basılmayacağı iddia edildi.
1 ve 5 kuruş basılmayacak mı? DMM'den resmi açıklama geldi!
