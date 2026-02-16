onedio
article/comments
article/share
Darphane Madeni Para Basımını Durdurdu mu? 1 ve 5 Kuruş Hakkında Resmi Açıklama Geldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.02.2026 - 15:37

Son günlerde 1 ve 5 kuruşun artık basılmayacağına dair iddialar ortaya çıktı. 2024 yılında 25 kuruş madeni paranı basımının durdurulmasının ardından “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yeni adım mı attı?” sorusu akıllara geldi. Söz konusu iddialar artınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir açıklama paylaştı. DMM, söz konusu iddialara son noktayı koydu. Yapılan açıklamada söz konusu içeriklerin 'manipülatif' olduğu ifade edildi.

Darphane madeni para basımını durdurdu mu? 1 ve 5 kuruşun artık basılmayacağı iddia edildi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün artan maliyetler nedeniyle yeni hamlede bulunduğu iddia edildi. 2024 yılında 25 kuruş madeni paranın basımını durduran Darphane’nin şimdi 1 ve 5 kuruşun basımını durdurduğu ileri sürüldü. Kurumun, 5 TL, 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruşu basmaya devam edeceği iddialar arasında yer aldı.

1 ve 5 kuruş basılmayacak mı? DMM'den resmi açıklama geldi!

Söz konusu iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. Yapılan açıklamada '1 ve 5 kuruş basılmayacak' iddialarının yer aldığı içeriklerin manipülatif olduğu belirtildi. İddiaların dezenformasyon içerdiğini kaydeden DMM'nin açıklaması şöyle oldu:

'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir.

Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir.

Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
