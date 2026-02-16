Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Gözler Meclis'te! İşte Konuşulan Rakam

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını merak ediyor. Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan vatandaşlar 2026 emekli ikramiyelerini araştırıyor. Bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarında ödenmesi için kanun teklifi sundu.

Emekli bayram ikramiyesi için konuşulan rakam ne? Bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak? İşte yanıtı...