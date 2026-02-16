Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Gözler Meclis'te! İşte Konuşulan Rakam
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını merak ediyor. Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan vatandaşlar 2026 emekli ikramiyelerini araştırıyor. Bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarında ödenmesi için kanun teklifi sundu.
Emekli bayram ikramiyesi için konuşulan rakam ne? Bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak? İşte yanıtı...
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekli bayram ikramiyesi için Meclis'e kanun teklifi sunuldu.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
jdksks dua edin verdiklerini de almasınlar ne asgari ücret kadar ikramiyesi aq😂
Adam temel asgari ücreti 30 bin yapamıyor.Senede 2 verdiği parayı 4 ten 28e katlar mı? Olacak iş değil.Seçim arefesinde bile yapmazlar.
deniz baykal genel başkanlık döneminde emekliye bayram ikramiyesi talep etmeliydi çok geç kalındı ikramiye için anca iktidarın 16.yılında vermeye başladılar