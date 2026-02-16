onedio
Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Gözler Meclis'te! İşte Konuşulan Rakam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.02.2026 - 12:54

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını merak ediyor. Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan vatandaşlar 2026 emekli ikramiyelerini araştırıyor. Bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarında ödenmesi için kanun teklifi sundu.

Emekli bayram ikramiyesi için konuşulan rakam ne? Bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak? İşte yanıtı...

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Yaklaşık 17 milyon emekli, bayram ikramiyelerini bekliyor. Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye alıyor. Uygulanmasına 2018 yılında başlanan bayram ikramiyeleri her sene belirli düzeyde artırıldı. 2025 yılında bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak ödendi. Böylece emekliler toplamda 8 bin TL ikramiye almış oldu. Peki 2026 yılı için bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesinde konuşulan rakam

Kulislerde konuşulanlara göre 2026 için bayram ikramiyesi 1000'er TL artırılacak. Bir diğer ifadeyle emekliler 5 bin TL; iki bayram için toplamda 10 bin lira ikramiye alacak. 

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak?

Emekli bayram ikramiyesini içeren düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklifin yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı onay verdiği takdirde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram ikramiyesini yükseltip yükseltmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Kimi uzmanın iddiasına göre Erdoğan, bayram ikramiyelerine son dokunuşu yapacak.

Emekli bayram ikramiyesi için Meclis'e kanun teklifi sunuldu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, emekli bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarına eşitlenmesini öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. 

Şevkin, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli ikramiyesinin yapılan için geçerli olan asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini savundu. CHP’li vekil Şevkin, “Düzenleme ile ikramiyenin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilmesi ve emeklilere adil, güncel ve öngörülebilir bir gelir desteği sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
c.ysfalbs

jdksks dua edin verdiklerini de almasınlar ne asgari ücret kadar ikramiyesi aq😂

Theo

Adam temel asgari ücreti 30 bin yapamıyor.Senede 2 verdiği parayı 4 ten 28e katlar mı? Olacak iş değil.Seçim arefesinde bile yapmazlar.

Kedi Oyuncağı

deniz baykal genel başkanlık döneminde emekliye bayram ikramiyesi talep etmeliydi çok geç kalındı ikramiye için anca iktidarın 16.yılında vermeye başladılar