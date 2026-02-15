Yüz Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edildi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ‘sahte sigortalılık’ denetimlerini sürdürüyor. 2016 yılından sonra emekliliğinde şaibe olduğu düşünenler incelemeye alınırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, çarpıcı açıklamada bulundu. BirGün gazetesine konuşan Erdursun, yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiğini açıkladı.
2016 yılından sonra emekli olanlar incelemeye alındı.
Emeklilik nasıl iptal ediliyor?
Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi.
