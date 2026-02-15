Yüz Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edildi

Emekliliğinde şaibe olduğu düşünülen kişiler ilk olarak SGK tarafından tespit ediliyor. Tespit edilen kişilere tebligat gönderiliyor. Tebligatta vatandaştan savunma talep ediliyor. 3 gün içinde ise davete icabet edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Usulsüzlük tespitinde hata SGK’den kaynaklanıyorsa 5 yıl geriye doğru ödemeler faizsiz tahsil ediliyor. Ancak hata kişinden kaynaklanıyor faiziyle birlikte geriye dönük 10 yıl yapılmış ödemeler tahsil ediliyor. Usulsüz şekilde emekli olan kişinin ilk olarak maaşı sona erdiriliyor. Bugüne kadar aldığı emekli aylıkları faiziyle birlikte geri alınıyor. Sigortalı bildiren iş yeri ve kişiler hakkında resmi belgede sahtecilik ve SGK’yı zarar uğratma suçlarıyla soruşturma başlatılıyor.