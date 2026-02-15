onedio
Yüz Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edildi

Dilara Şimşek
15.02.2026 - 11:29

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ‘sahte sigortalılık’ denetimlerini sürdürüyor. 2016 yılından sonra emekliliğinde şaibe olduğu düşünenler incelemeye alınırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, çarpıcı açıklamada bulundu. BirGün gazetesine konuşan Erdursun, yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiğini açıkladı. 

2016 yılından sonra emekli olanlar incelemeye alındı.

Sosyal Güvenlik kurumu (SGK), sahte sigortalılığa karşı denetimlerini sürdürüyor. 2016’dan sonra emekli olanlar SGK’nın radarına girerken şaibeli şekilde emekli olmuş kişiler incelemeye alındı. 

Yapılan incelemelerde naylon şirketler üzerinden yatırılan SGK primlerine odaklanıldı. Bu yolla emekli olanlar kişilere ise tebligat gönderildi. Ayrıca incelemelerde sahte sağlık raporu alarak emekli olanlar da ortaya çıktı.

Emeklilik nasıl iptal ediliyor?

Emekliliğinde şaibe olduğu düşünülen kişiler ilk olarak SGK tarafından tespit ediliyor. Tespit edilen kişilere tebligat gönderiliyor. Tebligatta vatandaştan savunma talep ediliyor. 3 gün içinde ise davete icabet edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 

Usulsüzlük tespitinde hata SGK’den kaynaklanıyorsa 5 yıl geriye doğru ödemeler faizsiz tahsil ediliyor. Ancak hata kişinden kaynaklanıyor faiziyle birlikte geriye dönük 10 yıl yapılmış ödemeler tahsil ediliyor. Usulsüz şekilde emekli olan kişinin ilk olarak maaşı sona erdiriliyor. Bugüne kadar aldığı emekli aylıkları faiziyle birlikte geri alınıyor. Sigortalı bildiren iş yeri ve kişiler hakkında resmi belgede sahtecilik ve SGK’yı zarar uğratma suçlarıyla soruşturma başlatılıyor.

Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SGK'nın gerçekleştirdiği denetimlere dair konuştu. Yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiğini açıklayan Erdursun, 'SSK’dan emekli olmak için işyeri ortağı olup başka bir işyerinde kendisi sigortalı gösterenler oluyor. SSK’dan emekli olmak daha kolay olduğu için bu yol tercih ediliyor. Emeklilik alınıyor. Ancak daha sonra iptal edilebiliyor' ifadelerini kullandı.

