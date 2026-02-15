Altın Bu Sene Tarihi Rekor Kıracak! Ünlü Ekonomistten Altın Fiyatları İçin Kritik Açıklama

Ekonomist Eryılmaz, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. 'Altın yükselecek mi?' sorusuna yanıt veren Eryılmaz, 'Dikkatli olun, piyasanın oturmasını görmek lazım. 'Nasıl olsa düştü, burası dip, hemen alayım' mantığıyla hareket etmemek gerekiyor. Uzun vadeli altın yatırımcısı için her belirgin geri çekilme kademeli alım fırsatı olabilir. 'Al ve unut' stratejisi denildiğinde ise en az üç yıllık bir perspektif kastediliyor' dedi.

Altın ve gümüşü kıyaslayan Eryılmaz, altının daha güvenli yatırım aracı olduğunu belirtti. Altının tarihi rekorlar kıracağını söyleyen Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'Eğer toparlanma olacaksa altının daha güçlü toparlanması ve tarihi rekorlarını bu yıl görmesini beklerim. Hatta üzerine çıkmasını beklerim. Fakat hep söylüyorum gümüşe daha mesafeliyim. Gümüşün bu yılki o 121 dolar en üst seviyesini çok görebileceğini düşünmüyorum. Geçmişte de sert düşüşlerden sonra altın toparlanırken gümüşün aynı performansı gösteremediği dönemler oldu. Üstelik gümüş bir günde yüzde 10 düşebiliyor.'