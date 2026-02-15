onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Bu Sene Tarihi Rekor Kıracak! Ünlü Ekonomistten Altın Fiyatları İçin Kritik Açıklama

Altın Bu Sene Tarihi Rekor Kıracak! Ünlü Ekonomistten Altın Fiyatları İçin Kritik Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2026 - 09:44

Altın fiyatları ne olacak? Yatırımcılar 'gram altın rekor kıracak mı?' sorusuna yanıt ararken ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan ezber bozan bir açıklama geldi. Eryılmaz, altın bu yıl sadece toparlanmakla kalmayacak tarihi rekorlarını bile geride bırakacak bir yükseliş yaşayacak. Peki, altın yükselirken gümüş neden geri kalıyor? Sözcü TV yayınına katılan Eryılmaz, gümüş yatırımcılarını ise 'Bir günde yüzde 10 düşebilir' sözleriyle uyardı. İşte altın ve gümüş fiyatlarına dair yeni tahmin...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın ne kadar? Altın fiyatları ne oldu?

Altın ne kadar? Altın fiyatları ne oldu?

Altın fiyatları belli oldu. Gram altın 5 bin 75 TL olurken çeyrek altın 11 bin 958 TL’den alıcı buluyor. Küresel piyasalarda ons altın ise yüzde 2.41 artış yaşayarak 5 bin 33 dolara ulaştı. Peki, altın fiyatları ne olacak? Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan kritik açıklama geldi.

Altın yükselecek mi? "Altın fiyatlarının tarihi rekorlarını bu yıl görmesini beklerim."

Altın yükselecek mi? "Altın fiyatlarının tarihi rekorlarını bu yıl görmesini beklerim."

Ekonomist Eryılmaz, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. 'Altın yükselecek mi?' sorusuna yanıt veren Eryılmaz, 'Dikkatli olun, piyasanın oturmasını görmek lazım. 'Nasıl olsa düştü, burası dip, hemen alayım' mantığıyla hareket etmemek gerekiyor. Uzun vadeli altın yatırımcısı için her belirgin geri çekilme kademeli alım fırsatı olabilir. 'Al ve unut' stratejisi denildiğinde ise en az üç yıllık bir perspektif kastediliyor' dedi. 

Altın ve gümüşü kıyaslayan Eryılmaz, altının daha güvenli yatırım aracı olduğunu belirtti. Altının tarihi rekorlar kıracağını söyleyen Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'Eğer toparlanma olacaksa altının daha güçlü toparlanması ve tarihi rekorlarını bu yıl görmesini beklerim. Hatta üzerine çıkmasını beklerim. Fakat hep söylüyorum gümüşe daha mesafeliyim. Gümüşün bu yılki o 121 dolar en üst seviyesini çok görebileceğini düşünmüyorum. Geçmişte de sert düşüşlerden sonra altın toparlanırken gümüşün aynı performansı gösteremediği dönemler oldu. Üstelik gümüş bir günde yüzde 10 düşebiliyor.'

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
maestro__

Böyle bir ihtimal olsa siz bunun reklamını yapar mısınız acaba???

kenanöz kenan

Ortada tahmin falan yok, birilerinin yemlediği spekülatörler altın gümüş yükselsin diye yalan haber yaptırıyorlar.