Altın Bu Sene Tarihi Rekor Kıracak! Ünlü Ekonomistten Altın Fiyatları İçin Kritik Açıklama
Altın fiyatları ne olacak? Yatırımcılar 'gram altın rekor kıracak mı?' sorusuna yanıt ararken ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan ezber bozan bir açıklama geldi. Eryılmaz, altın bu yıl sadece toparlanmakla kalmayacak tarihi rekorlarını bile geride bırakacak bir yükseliş yaşayacak. Peki, altın yükselirken gümüş neden geri kalıyor? Sözcü TV yayınına katılan Eryılmaz, gümüş yatırımcılarını ise 'Bir günde yüzde 10 düşebilir' sözleriyle uyardı. İşte altın ve gümüş fiyatlarına dair yeni tahmin...
Altın ne kadar? Altın fiyatları ne oldu?
Altın yükselecek mi? "Altın fiyatlarının tarihi rekorlarını bu yıl görmesini beklerim."
Böyle bir ihtimal olsa siz bunun reklamını yapar mısınız acaba???
Ortada tahmin falan yok, birilerinin yemlediği spekülatörler altın gümüş yükselsin diye yalan haber yaptırıyorlar.