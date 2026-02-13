Ünlü Bankanın CEO’sunun Maaşı 393 Milyon TL Oldu
İngiltere’nin dev bankası NatWest, CEO’sunun maaşına yüzde 33 zam yaptı. 2024 yılında maaşı 4.9 milyon sterlin olan CEO Paul Thwaite’in maaşı 6.6 milyon sterline (yaklaşık 393 milyon Türk Lirası) yükseltildi. Bu rakam 2006’dan bu yana bir CEO’ya yapılan en yüksek ödeme oldu.
Ünlü bankanın CEO maaşı dudak uçuklattı.
ABD’li bankanın CEO’sunun maaşı ise 42 milyon dolar.
