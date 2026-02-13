Ünlü Bankanın CEO’sunun Maaşı 393 Milyon TL Oldu

İngiltere’nin ünlü bankası NatWest, CEO Paul Thwaite’in maaşını rekor seviyeye yükseltti. Bankanın açıkladığı maaş paketi 6.6 milyon sterlin oldu. Bir diğer ifadeyle Thwaite yaklaşık 393 milyon TL maaş alacak… Bu, bankacılık grubunun, görevden alınan eski CEO'su Fred Goodwin'in 2006'da aldığı 7,7 milyon sterlinden bu yana bir CEO'ya yapılan en büyük ödeme oldu.

Maaşıyla ilgili konuşan Paul Thwaite, şu ifadeleri kullandı:

'Öncelikle şunu söylemeliyim ki finansal hizmetlerde, bankacılıkta ve aslında daha geniş anlamda profesyonel hizmetlerde üst düzey pozisyonların çok iyi ücretlendirildiğini kabul ediyorum. Bunu takdir ediyorum. Bunu biliyorum; çok şanslı olduğuma inanıyorum ve aksini söylemek kaba olurdu.'