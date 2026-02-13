onedio
Ünlü Bankanın CEO’sunun Maaşı 393 Milyon TL Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2026 - 19:35

İngiltere’nin dev bankası NatWest, CEO’sunun maaşına yüzde 33 zam yaptı. 2024 yılında maaşı 4.9 milyon sterlin olan CEO Paul Thwaite’in maaşı 6.6 milyon sterline (yaklaşık 393 milyon Türk Lirası) yükseltildi. Bu rakam 2006’dan bu yana bir CEO’ya yapılan en yüksek ödeme oldu. 

Ünlü bankanın CEO maaşı dudak uçuklattı.

İngiltere’nin ünlü bankası NatWest, CEO Paul Thwaite’in maaşını rekor seviyeye yükseltti. Bankanın açıkladığı maaş paketi 6.6 milyon sterlin oldu. Bir diğer ifadeyle Thwaite yaklaşık 393 milyon TL maaş alacak…  Bu, bankacılık grubunun, görevden alınan eski CEO'su Fred Goodwin'in 2006'da aldığı 7,7 milyon sterlinden bu yana bir CEO'ya yapılan en büyük ödeme oldu.

Maaşıyla ilgili konuşan Paul Thwaite, şu ifadeleri kullandı:

'Öncelikle şunu söylemeliyim ki finansal hizmetlerde, bankacılıkta ve aslında daha geniş anlamda profesyonel hizmetlerde üst düzey pozisyonların çok iyi ücretlendirildiğini kabul ediyorum. Bunu takdir ediyorum. Bunu biliyorum; çok şanslı olduğuma inanıyorum ve aksini söylemek kaba olurdu.'

ABD’li bankanın CEO’sunun maaşı ise 42 milyon dolar.

ABD'li kredi kuruluşu Citigroup'un CEO'su Jane Fraser'ın maaşının ise 42 milyon dolar olduğu belirtildi.  Bu rakam, 1,5 milyon dolarlık temel maaş ve 40,5 milyon dolarlık bonusu içeriyor. 

Lloyds Banking Group ayrıca, CEO'su Charlie Nunn'a 2025 yılı için %20'lik bir maaş artışı yaparak, 4,4 milyon sterlinlik ikramiye de dahil olmak üzere toplamda 7,4 milyon sterline çıkardığını duyurdu.

