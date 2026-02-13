İslam Memiş’ten Altın İçin Saat 16.30 Uyarısı

Finans Analisti İslam Memiş, altınla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Altın, gümüş ve diğer değerli metaryellerin saat 16.30’da yeni yön belirleyeceğini söyleyen Memiş, “Saat 16.30’da ABD’de enflasyon verisi açıklanacak. Bu bir kırılımın öncesini ve sonrasını bize gösterecek. Düşüşler devam edecek? Yani 4800 dolar seviyesine kadar düşüş devam mı edecek yoksa toparlanma geliyor 5 bin 200 dolar direncine mi gideceğiz?” Dedi.

Gram altın ne kadar olacak?

İslam Memiş, gram altın tahminini 10 bin TL olarak tekrar ederken şu ifadeleri kullandı:

“Düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. 1 Ocak itibarıyla sert dalgalanma görüyoruz. Teknik olarak takip ettiğimiz ons altın tarafında 6 bin dolar seviyesi, gram altında 10 bin TL seviyesi var. Bu trende kadar yılın ilk yarısına kadar sessiz bekleyişi devam ettirmek lazım.”