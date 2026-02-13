onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş’ten Altın İçin Saat 16.30 Uyarısı

İslam Memiş’ten Altın İçin Saat 16.30 Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2026 - 17:13

Altın fiyatlarının hangi yöne gideceği merak ediliyor. Güvenli liman dalgalı seyrini sürdürürken gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatları için uzman yorumlarını araştırıyor. Son olarak Finans Analisti İslam Memiş altınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TGRT Haber yayınına katılan İslam Memiş altın için saat 16.30 uyarısı yaptı. Memiş, ABD enflasyon verilerine dikkat çekti. Peki, açıklanan verilerin ardından altın ne kadar oldu?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İslam Memiş’ten altın için saat 16.30 uyarısı.

İslam Memiş’ten altın için saat 16.30 uyarısı.

Finans Analisti İslam Memiş, altınla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Altın, gümüş ve diğer değerli metaryellerin saat 16.30’da yeni yön belirleyeceğini söyleyen Memiş, “Saat 16.30’da ABD’de enflasyon verisi açıklanacak. Bu bir kırılımın öncesini ve sonrasını bize gösterecek. Düşüşler devam edecek? Yani 4800 dolar seviyesine kadar düşüş devam mı edecek yoksa toparlanma geliyor 5 bin 200 dolar direncine mi gideceğiz?” Dedi.

Gram altın ne kadar olacak?

İslam Memiş, gram altın tahminini 10 bin TL olarak tekrar ederken şu ifadeleri kullandı:

“Düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. 1 Ocak itibarıyla sert dalgalanma görüyoruz. Teknik olarak takip ettiğimiz ons altın tarafında 6 bin dolar seviyesi, gram altında 10 bin TL seviyesi var. Bu trende kadar yılın ilk yarısına kadar sessiz bekleyişi devam ettirmek lazım.”

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı. Veriler ne oldu?

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı. Veriler ne oldu?

ABD'de ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Veriler, beklentinin altında geldi. Yılın ilk ayında TÜFE yüzde 0,2 artarken, yıllık artış yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Enflasyon verisi, beklentilerin altında geldi.

Uzmanlar, beklentinin altında oluşacak enflasyon verilerinin pozitif etki yaratacağını ifade etmişti.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

ABD ocak ayı enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarının ne olduğu merak ediliyor. İşte 13 Şubat 2026 altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 4 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11 bin 837 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23 bin 674 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47 bin 203 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 989 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın