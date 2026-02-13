İslam Memiş’ten Altın İçin Saat 16.30 Uyarısı
Altın fiyatlarının hangi yöne gideceği merak ediliyor. Güvenli liman dalgalı seyrini sürdürürken gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatları için uzman yorumlarını araştırıyor. Son olarak Finans Analisti İslam Memiş altınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TGRT Haber yayınına katılan İslam Memiş altın için saat 16.30 uyarısı yaptı. Memiş, ABD enflasyon verilerine dikkat çekti. Peki, açıklanan verilerin ardından altın ne kadar oldu?
İslam Memiş’ten altın için saat 16.30 uyarısı.
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı. Veriler ne oldu?
Altın fiyatları: Altın ne kadar?
