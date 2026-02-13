Bir Kuyumcu, Arabasını Satıp Altın Almak İsteyenleri Kendi Yaşadığı Zararı Anlatarak Uyardı

Kendi yaşadığı örneği de paylaşan esnaf, arabasını almak için yaklaşık 700-750 gram altın bozdurduğunu söyledi. Bugünkü hesapla aracının değerinin altın karşılığında 200-300 gram civarına düştüğünü ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Üç milyon zarar etmişim diyeyim. O zaman iki sene üzüleyim mi? Bindiğime de saymıyorum. Benim için ihtiyaçtı, aldım ve kullanmaya devam ediyorum.”

“Bindiğine say” yorumlarına da katılmadığını belirten kuyumcu, bu tür pişmanlık hesaplarının insanı yıprattığını söyledi.

“Keşke bir ay sonra alsaydım, iki ay sonra alsaydım… Bu düşüncelerle yaşanmaz. Böyle bakacaksanız hiç araba almayın, altın alın kenara koyun, yastık altında dursun. Değerlendikçe siz de sevinin.”