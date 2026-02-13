Bir Kuyumcu, Arabasını Satıp Altın Almak İsteyenleri Kendi Yaşadığı Zararı Anlatarak Uyardı

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte “Arabayı satıp altın mı alsam?” soruları artmaya başladı. Bir kuyumcuya gelen “Bir ay önce araba aldım, zarar ettim mi şimdi satıp tekrar altına koysam mantıklı mı?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. Kuyumcunun verdiği net yanıt ise kafaları karıştıran hesaplara son noktayı koydu. “Altın ihtiyaç için biriktirilir” diyen esnaf, kendi yaşadığı büyük zararı da örnek gösterdi.
Altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkması, yatırım yapan ya da birikimini farklı alanlara yönlendiren birçok kişinin kafasını karıştırdı.
Altın fiyatlarını sürekli referans alarak yapılan kıyaslamaların sağlıklı olmadığını vurgulayan kuyumcu, “Her şeyi altına göre hesap edersek işin içinden çıkamayız” dedi.
