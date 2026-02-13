onedio
Bir Kuyumcu, Arabasını Satıp Altın Almak İsteyenleri Kendi Yaşadığı Zararı Anlatarak Uyardı

Bir Kuyumcu, Arabasını Satıp Altın Almak İsteyenleri Kendi Yaşadığı Zararı Anlatarak Uyardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.02.2026 - 12:29

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte “Arabayı satıp altın mı alsam?” soruları artmaya başladı. Bir kuyumcuya gelen “Bir ay önce araba aldım, zarar ettim mi şimdi satıp tekrar altına koysam mantıklı mı?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. Kuyumcunun verdiği net yanıt ise kafaları karıştıran hesaplara son noktayı koydu. “Altın ihtiyaç için biriktirilir” diyen esnaf, kendi yaşadığı büyük zararı da örnek gösterdi. 

Altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkması, yatırım yapan ya da birikimini farklı alanlara yönlendiren birçok kişinin kafasını karıştırdı.

Özellikle son dönemde arabasını altın bozdurarak alanlar, fiyat artışlarını görünce “zarar mı ettim?” sorusunu sormaya başladı. Bir kuyumcuya gelen şu soru ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu:

“Bir ay önce araba aldım, zarar ettim. Şimdi satıp tekrar altına koysam mantıklı mı?”

Kuyumcunun cevabı ise oldukça netti:

“Hayır arkadaşlar, neden böyle bir şey yapacaksınız? Altın ne için biriktirilir? Bir ihtiyacınızı gidermek için. Araba ihtiyaç değilse o zaman neden aldınız?”

Altın fiyatlarını sürekli referans alarak yapılan kıyaslamaların sağlıklı olmadığını vurgulayan kuyumcu, “Her şeyi altına göre hesap edersek işin içinden çıkamayız” dedi.

Kendi yaşadığı örneği de paylaşan esnaf, arabasını almak için yaklaşık 700-750 gram altın bozdurduğunu söyledi. Bugünkü hesapla aracının değerinin altın karşılığında 200-300 gram civarına düştüğünü ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Üç milyon zarar etmişim diyeyim. O zaman iki sene üzüleyim mi? Bindiğime de saymıyorum. Benim için ihtiyaçtı, aldım ve kullanmaya devam ediyorum.”

“Bindiğine say” yorumlarına da katılmadığını belirten kuyumcu, bu tür pişmanlık hesaplarının insanı yıprattığını söyledi.

“Keşke bir ay sonra alsaydım, iki ay sonra alsaydım… Bu düşüncelerle yaşanmaz. Böyle bakacaksanız hiç araba almayın, altın alın kenara koyun, yastık altında dursun. Değerlendikçe siz de sevinin.”

