Efecan Dianzenza, Uğruna Şarkılar Yazdığı Eski Eşi Duygu Çavdar'a Kendini Affettirdi

Efecan Dianzenza, Uğruna Şarkılar Yazdığı Eski Eşi Duygu Çavdar’a Kendini Affettirdi

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.02.2026 - 10:55

Aylarca süren pişmanlık paylaşımları ve kendini affettirme çabaları sonuç verdi. Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, uğruna şarkılar yazdığı, defalarca özür dilediği eski eşi Duygu Çavdar ile yeniden bir araya geldi. Çiftin çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlar, barışma iddialarını kanıtladı. 

İşte detaylar...

Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, tam 16 yıllık birlikteliklerini ve 8 yıllık evliliklerini Survivor sürecinde ortaya atılan yasak aşk iddialarının ardından sonlandırmıştı.

Yarışma sırasında Efecan’ın Yağmur Banda ile yakınlaştığı öne sürülmüştü. Banda, ''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumunu anlayışla karşılamasını bekliyorum.'' açıklamasında bulunmuştu.

Gözler bu süreçte eşi Duygu Çavdar’a çevrilmişti.

O dönemde sessiz kalmayı tercih eden Çavdar, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla net bir duruş sergilemişti. “Konunun muhatabı ben değilim. Bir kızım var ve bu konuda konuşmayacağım” diyen Çavdar, kendisinin ve çocuğunun bu tartışmaların dışında tutulmasını istemişti.

Boşanmanın ardından çift uzun süre yan yana görülmedi.

Duygu Çavdar kendi hayatına odaklanırken, Efecan Dianzenza ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak yaptıklarını açık açık itiraf etti.

“Hayatımın en büyük hatasını yaptım. 16 yıllık ailemi dağıttım” sözleriyle pişmanlığını dile getiren Dianzenza, eski eşini kaybetmenin ağırlığını yaşadığını söylemişti.

Bu süreçte Efecan’ın pişmanlığı bununla da sınırlı kalmadı. Eski eşine kendini affettirebilmek için şarkılar yazdığı, duygusal paylaşımlar yaptığı ve hatasını telafi etmeye çalıştığı da biliniyordu.

Ve beklenen hamle sonunda geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Efecan Dianzenza, sosyal medya hesabından Duygu Çavdar ve kızlarıyla birlikte çıktıkları tatilden kareler paylaştı. Fotoğraflardaki samimi aile tablosu, çiftin yeniden bir araya geldiğini kanıtladı.

