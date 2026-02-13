Efecan Dianzenza, Uğruna Şarkılar Yazdığı Eski Eşi Duygu Çavdar’a Kendini Affettirdi

Yarışma sırasında Efecan’ın Yağmur Banda ile yakınlaştığı öne sürülmüştü. Banda, ''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumunu anlayışla karşılamasını bekliyorum.'' açıklamasında bulunmuştu.

Gözler bu süreçte eşi Duygu Çavdar’a çevrilmişti.

O dönemde sessiz kalmayı tercih eden Çavdar, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla net bir duruş sergilemişti. “Konunun muhatabı ben değilim. Bir kızım var ve bu konuda konuşmayacağım” diyen Çavdar, kendisinin ve çocuğunun bu tartışmaların dışında tutulmasını istemişti.