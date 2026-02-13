Efecan Dianzenza, Uğruna Şarkılar Yazdığı Eski Eşi Duygu Çavdar’a Kendini Affettirdi
Aylarca süren pişmanlık paylaşımları ve kendini affettirme çabaları sonuç verdi. Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, uğruna şarkılar yazdığı, defalarca özür dilediği eski eşi Duygu Çavdar ile yeniden bir araya geldi. Çiftin çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlar, barışma iddialarını kanıtladı.
Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, tam 16 yıllık birlikteliklerini ve 8 yıllık evliliklerini Survivor sürecinde ortaya atılan yasak aşk iddialarının ardından sonlandırmıştı.
Boşanmanın ardından çift uzun süre yan yana görülmedi.
Ve beklenen hamle sonunda geldi.
