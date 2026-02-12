onedio
Beren Saat CapitaliZoo Şarkı Sözleri: Beren Saat İngilizce Şarkısı Türkçe Çeviri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.02.2026 - 14:19

Oyunculuğuyla yıllardır adından söz ettiren Beren Saat, bu kez müzik dünyasına adım attı. Saat’in İngilizce single’ı “CapitaliZoo”, dijital platformlarda yayınlanarak büyük ilgi gördü. Şarkının aranjör koltuğunda ise eşi Kenan Doğulu oturuyor. Oyunculuktan müziğe geçişi sosyal medyada tartışma yaratırken, şarkının sözleri ve anlamı da merak konusu oldu. 

İşte Beren Saat “CapitaliZoo” şarkı sözleri ve Türkçe çevirisi…

Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat, kariyeri boyunca her projede farklı bir kimliğe bürünerek geniş bir hayran kitlesi edindi.

2014 yılında Kenan Doğulu ile evlenen Saat, sanatla iç içe geçen evliliğini ilk kez profesyonel bir müzik projesine taşıdı. “CapitaliZoo”, Beren Saat’in müzik kariyerindeki ilk resmi adım olarak dikkat çekiyor.

“CapitaliZoo” Ne Anlatıyor?

İngilizce sözlere sahip olan şarkı; bireysellik, sisteme uyum baskısı, özgürlük arayışı gibi temalar etrafında şekilleniyor.

“CapitaliZoo” kelimesiyle modern dünyanın insanı bir vitrin nesnesine dönüştüren yapısına gönderme yapılıyor.

Beren Saat - CapitaliZoo Orijinal Şarkı Sözleri (Lyrics)

I’m bold enough to know not to belong to you

Strong enough to pull my chosen roots

My inner child says I don’t wanna fit in

And she’s an honest, potential genius

Because we are wild creatures

Displayed in CapitaliZoo

Am I crazy or it’s an ancient code of behavior

You better bring the best of you

I can’t stand CapitaliZoo

You better bring the best of you

I can’t stand CapitaliZoo

Lately I feel like the spine of a feline

(Feline, feline, feline, feline)

I trust my intentions to stay benign

(Benign, benign)

Lately I feel like the spine of a feline

(Feline, feline, feline, feline)

I feel limitless so you can’t deny

(Deny, deny, deny)

You better bring the best of you

I can’t stand CapitaliZoo

You better bring the best of you

I can’t stand CapitaliZoo

You better bring the best

You better bring the best of you

(The best of you)

You better bring the best

You better bring the best of you

Beren Saat - CapitaliZoo Türkçe Çevirisi

Sana ait olmayacak kadar cesurum

Seçtiğim kökleri söküp alacak kadar güçlüyüm

İçimdeki çocuk “Uyum sağlamak istemiyorum” diyor

Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi

Çünkü biz vahşi yaratıklarız

CapitaliZoo’da sergilenen

Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo’ya katlanamıyorum

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo’ya katlanamıyorum

Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Niyetlerimin zararsız kalacağına güveniyorum

(Zararsız, zararsız)

Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Sınırsız hissediyorum, inkâr edemezsin

(İnkâr et, inkâr et, inkâr et)

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo’ya katlanamıyorum

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo’ya katlanamıyorum

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Sen en iyisini getirsen iyi olur

(En iyisini)

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Benden en iyisini getirmemi istiyorsun

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
