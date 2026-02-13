11 Yıl Sonra Montunu Değiştiren Kaan Tangöze Goygoycuların Diline Düştü
Duman’ın solisti Kaan Tangöze, yıllardır üzerinden çıkarmadığı montuyla adeta özdeşleşmişti. Ancak bu kez tablo değişti. 11 yıl sonra ilk kez farklı bir montla görüntülenen Tangöze, sosyal medyada goygoycuların radarına takıldı.
Gelin birlikte bakalım.
“Senden Daha Güzel”, “Kufi”, “Her Şeyi Yak” ve “Aman Aman” gibi şarkılarla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Duman’ın solisti Kaan Tangöze, müziği kadar sade yaşam tarzıyla da biliniyor.
Ünlü müzisyen, uzun süredir aynı montla objektiflere takılmasıyla da dikkat çekiyordu.
Kızıyla alışveriş yaparken görüntülenen Tangöze’nin üzerindeki mont farklıydı.
