11 Yıl Sonra Montunu Değiştiren Kaan Tangöze Goygoycuların Diline Düştü

11 Yıl Sonra Montunu Değiştiren Kaan Tangöze Goygoycuların Diline Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.02.2026 - 09:53

Duman’ın solisti Kaan Tangöze, yıllardır üzerinden çıkarmadığı montuyla adeta özdeşleşmişti. Ancak bu kez tablo değişti. 11 yıl sonra ilk kez farklı bir montla görüntülenen Tangöze, sosyal medyada goygoycuların radarına takıldı. 

Gelin birlikte bakalım.

“Senden Daha Güzel”, “Kufi”, “Her Şeyi Yak” ve “Aman Aman” gibi şarkılarla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Duman’ın solisti Kaan Tangöze, müziği kadar sade yaşam tarzıyla da biliniyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan, sosyal medyayı neredeyse sadece konser paylaşımları için kullanan Tangöze’yi magazin kameraları pek sık yakalayamıyor.

Ünlü müzisyen, uzun süredir aynı montla objektiflere takılmasıyla da dikkat çekiyordu.

Alışverişte, eğlencede nereye gitse hep aynı montla görüntüleniyordu.

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...

Kızıyla alışveriş yaparken görüntülenen Tangöze’nin üzerindeki mont farklıydı.

11 yıldır alışık olduğumuz o model bu kez siyah rengiyle karşımıza çıktı. E tabii goygoycular da bu fırsatı kaçırmadı. Sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
