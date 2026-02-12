Küs Oldukları İddia Edilmişti: İlker Kaleli'den Kanbolat Görkem Arslan'a Duygusal Veda
45 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ani vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Gece yarısı evinde fenalaşarak yaşamını yitiren Arslan’ın ardından birçok ünlü isim başsağlığı mesajları paylaştı. Son olarak Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı İlker Kaleli, duygusal bir paylaşımla sessizliğini bozdu. Kaleli, “Böyle bir yer işte bu dünya… Geri kalan birkaç sohbet. Anlayamıyorum hâlâ, çok üzgünüm” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. İkilinin dizi çekimleri sırasında aralarında kriz yaşandığı iddia edilmişti.
11 Şubat’ta hayatını kaybettiği öğrenilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul’daki evinde gece saatlerinde aniden fenalaştı.
Bu isimlerden biri de, Arslan’la Poyraz Karayel dizisinde birlikte kamera karşısına geçen İlker Kaleli oldu.
