Küs Oldukları İddia Edilmişti: İlker Kaleli'den Kanbolat Görkem Arslan'a Duygusal Veda

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.02.2026 - 15:39

45 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ani vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Gece yarısı evinde fenalaşarak yaşamını yitiren Arslan’ın ardından birçok ünlü isim başsağlığı mesajları paylaştı. Son olarak Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı İlker Kaleli, duygusal bir paylaşımla sessizliğini bozdu. Kaleli, “Böyle bir yer işte bu dünya… Geri kalan birkaç sohbet. Anlayamıyorum hâlâ, çok üzgünüm” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. İkilinin dizi çekimleri sırasında aralarında kriz yaşandığı iddia edilmişti.

İşte detaylar...

11 Şubat’ta hayatını kaybettiği öğrenilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul’daki evinde gece saatlerinde aniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Arslan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz 45 yaşında gelen bu ani ölüm, hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Arslan’ın vefat haberinin ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Meslektaşları, dostları ve hayranları oyuncunun ardından duygusal paylaşımlarda bulundu.

Bu isimlerden biri de, Arslan’la Poyraz Karayel dizisinde birlikte kamera karşısına geçen İlker Kaleli oldu.

Dizide Poyraz karakterine hayat veren Kaleli ile Sefer karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan’ın, set döneminde aralarında sorunlar yaşandığı iddia edilmişti. Arslan’ın diziden 46. bölümde ayrılması da o dönem magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Tüm bu iddiaların ardından İlker Kaleli’nin yaptığı paylaşım dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından Kanbolat Görkem Arslan’ın bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

“Böyle bir yer işte bu dünya… Geri kalan birkaç sohbet… Anlayamıyorum hâlâ. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun.”

