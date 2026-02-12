Küs Oldukları İddia Edilmişti: İlker Kaleli'den Kanbolat Görkem Arslan'a Duygusal Veda

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Arslan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz 45 yaşında gelen bu ani ölüm, hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Arslan’ın vefat haberinin ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Meslektaşları, dostları ve hayranları oyuncunun ardından duygusal paylaşımlarda bulundu.