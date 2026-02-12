Jessica May Türkiye ile Brezilya Arasındaki Şaşırtan Benzerlikleri Anlattı

Oyunculuğu kadar sosyal medyayı da aktif kullanan May, yaklaşık 700 bin takipçiye sahip hesabında sık sık Türkiye’de yaşadığı deneyimleri paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’ye gelen Brezilyalıların en çok şaşırdığı alışkanlıkları anlattığı videosu büyük ilgi gören Jessica May, bu kez “Türkiye ve Brezilya aslında birbirine çok benziyor” diyerek yeni bir içerik paylaştı. Oyuncu, iki toplumun ortak yönlerini tek tek sıraladı.