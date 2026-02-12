Yeni Yıla Damga Vuran Düğün Müjdesi Burak Yörük ve Tuana Yılmaz’dan Geldi
Magazin dünyasına bir yaz düğünü daha geliyor! Uzun süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Burak Yörük, evlilik yolunda önemli bir adımı duyurdu. Katıldıkları bir etkinlikte konuşan çift, yaz aylarını işaret etti. “İnşallah yazın sizi de davet edeceğiz” diyen Yörük’ün sözleri heyecan yarattı. Yılmaz ise düğün planlarıyla ilgili “Prosedürlü bir şey planlıyoruz” açıklamasında bulundu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisinde performansıyla adından söz ettiren Burak Yörük, kariyerinde yükselişini sürdürürken özel hayatında da mutlu bir tablo çiziyor.
Son olarak Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; çift bir etkinlikte birlikte görüntülendi.
