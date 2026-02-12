onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeni Yıla Damga Vuran Düğün Müjdesi Burak Yörük ve Tuana Yılmaz’dan Geldi

Yeni Yıla Damga Vuran Düğün Müjdesi Burak Yörük ve Tuana Yılmaz’dan Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.02.2026 - 11:41

Magazin dünyasına bir yaz düğünü daha geliyor! Uzun süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Burak Yörük, evlilik yolunda önemli bir adımı duyurdu. Katıldıkları bir etkinlikte konuşan çift, yaz aylarını işaret etti. “İnşallah yazın sizi de davet edeceğiz” diyen Yörük’ün sözleri heyecan yarattı. Yılmaz ise düğün planlarıyla ilgili “Prosedürlü bir şey planlıyoruz” açıklamasında bulundu. 

İşte detaylar...

Kaynak: Habertürk/ Nazif Şahin

Kaynak: https://www.haberturk.com/burak-yoruk...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisinde performansıyla adından söz ettiren Burak Yörük, kariyerinde yükselişini sürdürürken özel hayatında da mutlu bir tablo çiziyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisinde performansıyla adından söz ettiren Burak Yörük, kariyerinde yükselişini sürdürürken özel hayatında da mutlu bir tablo çiziyor.

Uzun süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile birlikte olan yakışıklı oyuncu, 2024 yılında sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.

O romantik teklif sonrası çiftin ilişkisi daha da ciddileşmişti. Hatta Yörük’ün annesinin sosyal medya profil fotoğrafını oğlu ve müstakbel gelinin karesiyle değiştirmesi, sosyal medyada “Gelin onaylandı” yorumlarına neden olmuştu.

Son olarak Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; çift bir etkinlikte birlikte görüntülendi.

Son olarak Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; çift bir etkinlikte birlikte görüntülendi.

Trabzon’da devam eden dizi çekimleri nedeniyle İstanbul’dan uzak kalan Yörük, hem iş hayatı hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

“Ailemi, eşimi dostumu çok özlüyorum ama Trabzon mükemmel bir yer. Dizi çok güzel gidiyor, aldığımız tepkiler harika” diyen oyuncu, evlilik sorularına da net bir yanıt verdi:

“İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz.”

Tuana Yılmaz ise düğün planlarıyla ilgili temkinli ama mutlu konuştu:

“Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın