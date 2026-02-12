45 Yaşında Hayatını Kaybeden Kanbolat Görkem Arslan’ın Cenaze Programı Belli Oldu
45 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın cenaze törenine ilişkin detaylar açıklandı. Acı haberi duyuran eşi Hicran Akın, törenin tarih ve yer bilgisini paylaşarak sevenlerine başsağlığı diledi.
Oyunculuğuyla birçok projede iz bırakan Kanbolat Görkem Arslan’dan gelen ani vefat haberi, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
Acı kaybın ardından gözler cenaze programına çevrilirken, Arslan’ın eşi Hicran Akın törene ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
