45 Yaşında Hayatını Kaybeden Kanbolat Görkem Arslan’ın Cenaze Programı Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
12.02.2026 - 08:42

45 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın cenaze törenine ilişkin detaylar açıklandı. Acı haberi duyuran eşi Hicran Akın, törenin tarih ve yer bilgisini paylaşarak sevenlerine başsağlığı diledi.

Oyunculuğuyla birçok projede iz bırakan Kanbolat Görkem Arslan’dan gelen ani vefat haberi, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Henüz 45 yaşında hayata veda eden başarılı oyuncunun cenaze töreni programı da netlik kazandı.

Edinilen bilgilere göre Arslan, gece saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde aniden rahatsızlandı. Durumun ciddiyetini fark eden eşi Hicran Akın, vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdi. Ardından acilen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan açıklamalarda, ünlü oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Acı kaybın ardından gözler cenaze programına çevrilirken, Arslan’ın eşi Hicran Akın törene ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Akın, açıklamasında cenazenin 12 Şubat 2026 Perşembe günü, ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacağını ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.

Hicran Akın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Kanbolat Görkem Arslan’ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Cenazesi 12 Şubat Perşembe günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”

