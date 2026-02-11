onedio
Sinem Ünsal'ın Zayıflığını Borçlu Olduğu Beslenme Düzeni Tekrar Gündem Oldu

Sinem Ünsal'ın Zayıflığını Borçlu Olduğu Beslenme Düzeni Tekrar Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.02.2026 - 14:09

Uzak Şehir dizisiyle kariyerinin zirve dönemlerinden birini yaşayan Sinem Ünsal, bu kez oyunculuğuyla değil, yıllardır değişmeyen fit görünümüyle sosyal medyada konuşuluyor. Zayıflığıyla ilgili yapılan yorumlar yeniden artınca, Ünsal’ın daha önce anlattığı beslenme düzeni tekrar gündeme geldi. Ünlü oyuncunun “4 saatlik bir zaman diliminde yemek yiyorum, kalan 20 saatte hiçbir şey tüketmiyorum” sözleri dikkat çekti. Gluten, süt ürünleri ve etten uzak bir hayat süren Ünsal’ın bu disiplinli rutini şaşırttı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytingleri altüst eden Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, performansının yanı sıra fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytingleri altüst eden Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, performansının yanı sıra fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce Mucize Doktor, Elkızı, Gizli Saklı ve Kızım gibi projelerde izlediğimiz Ünsal, yıllardır neredeyse hiç değişmeyen formuyla “nasıl hep aynı kalıyor?” sorularının da başrolünde.

Bu soruların yanıtını ise geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda bizzat kendisi vermişti. Ünsal, zayıflığının bilinçli bir tercihten çok sağlıkla ilgili bir zorunluluk olduğunu söylemiş, “Bağırsak rahatsızlığım var. O yüzden süt ve süt ürünleri tüketemiyorum. Gluten zaten yok. Etle de çocukluğumdan beri aram yok, tadını bile bilmiyorum” diyerek şaşırtmıştı.

Asıl dikkat çeken detay ise uyguladığı beslenme sistemi olmuştu.

Asıl dikkat çeken detay ise uyguladığı beslenme sistemi olmuştu.

Ünlü oyuncu, yıllardır aralıklı oruç yaptığını şu sözlerle anlatmıştı:

“Günün sadece 4 saatinde yemek yiyorum, kalan 20 saat hiçbir şey tüketmiyorum. Sabah kahvaltı yapmıyorum. Akşamüstü 5 gibi ilk öğün, 9 gibi son öğün. Gün içinde sadece su ve bir kupa kahve. Bazen 48 saatlik otofaji yaptığım dönemler de oluyor.”

Ünsal, bu düzenin kulağa zor gelse de kendisini iyi hissettirdiğini ve vücudunun buna alıştığını söylemişti.

