Sinem Ünsal'ın Zayıflığını Borçlu Olduğu Beslenme Düzeni Tekrar Gündem Oldu

Daha önce Mucize Doktor, Elkızı, Gizli Saklı ve Kızım gibi projelerde izlediğimiz Ünsal, yıllardır neredeyse hiç değişmeyen formuyla “nasıl hep aynı kalıyor?” sorularının da başrolünde.

Bu soruların yanıtını ise geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda bizzat kendisi vermişti. Ünsal, zayıflığının bilinçli bir tercihten çok sağlıkla ilgili bir zorunluluk olduğunu söylemiş, “Bağırsak rahatsızlığım var. O yüzden süt ve süt ürünleri tüketemiyorum. Gluten zaten yok. Etle de çocukluğumdan beri aram yok, tadını bile bilmiyorum” diyerek şaşırtmıştı.