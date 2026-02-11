1 Milyar Dolarlık Servete Sahip Rihanna'nın Market Alışverişi Dillere Fena Düştü
Üç çocuk annesi dünyaca ünlü yıldız Rihanna, son dönemde dördüncü çocuğa hamile olduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor. 1 milyar doları aşan servetine rağmen alışveriş işini yardımcılarına bırakmayan Rihanna, bu kez markette görüntülendi. Bol ve siyah kıyafet tercihi hamilelik söylentilerini yeniden alevlendirirken, yaşlı bir kadının yanlışlıkla alışveriş sepetini Rihanna’nın sepetiyle karıştırması ortaya renkli anlar çıkardı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım...
Uzun süredir yeni albüm çıkarmayan ve müzikten biraz uzak kalan Rihanna, hayatının bu döneminde ailesine ve ev yaşantısına ağırlık veriyor.
Son olarak Los Angeles’taki bir markette tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Rihanna, kendi alışveriş arabasını kullanarak sebze ve meyve reyonunda ürünleri tek tek seçti.
Alışveriş sırasında yaşlı bir kadının yanlışlıkla kendi sepetini Rihanna’nın sepetiyle karıştırması ise gülümseten anlara sahne oldu.
