1 Milyar Dolarlık Servete Sahip Rihanna'nın Market Alışverişi Dillere Fena Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.02.2026 - 12:10

Üç çocuk annesi dünyaca ünlü yıldız Rihanna, son dönemde dördüncü çocuğa hamile olduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor. 1 milyar doları aşan servetine rağmen alışveriş işini yardımcılarına bırakmayan Rihanna, bu kez markette görüntülendi. Bol ve siyah kıyafet tercihi hamilelik söylentilerini yeniden alevlendirirken, yaşlı bir kadının yanlışlıkla alışveriş sepetini Rihanna’nın sepetiyle karıştırması ortaya renkli anlar çıkardı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım...

Uzun süredir yeni albüm çıkarmayan ve müzikten biraz uzak kalan Rihanna, hayatının bu döneminde ailesine ve ev yaşantısına ağırlık veriyor.

A$AP Rocky ile olan birlikteliği boyunca üç çocuk sahibi olan ünlü şarkıcı, anneliğiyle sık sık takdir topluyor. Geçtiğimiz ay ise kendisine ait iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunu tanıtarak iş tarafındaki gücünü bir kez daha göstermişti.

Son olarak Los Angeles’taki bir markette tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Rihanna, kendi alışveriş arabasını kullanarak sebze ve meyve reyonunda ürünleri tek tek seçti.

Etraftaki müşterilerin meraklı bakışları arasında oldukça rahat tavırlar sergileyen ünlü isim, kendisini tanıyanlarla da selamlaşmayı ihmal etmedi.

Baştan aşağı siyah ve bol kıyafet tercih eden Rihanna’nın bu tarzı, dördüncü kez hamile olduğu yönündeki iddiaları yeniden alevlendirdi.

Alışveriş sırasında yaşlı bir kadının yanlışlıkla kendi sepetini Rihanna’nın sepetiyle karıştırması ise gülümseten anlara sahne oldu.

