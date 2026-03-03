Vücudunuz Kilo Vermeye Karşı Direnebilir: Bu Bir İrade Sorunu Değil, Biyolojik Bir Gerçek
4 Mart Dünya Obezite Günü, küresel ölçekte obeziteyle mücadele etmek ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla belirlenmiş uluslararası bir gün. Türkiye ise bu konuda yüksek riskli ülkeler arasında. Ülkemizde yaklaşık 18 milyon kişinin obezite ile yaşadığı biliniyor*
Öncelikle bilimsel bir gerçek: Obezite bir iştah ve irade meselesi değil, yağ dokusu bazlı kronik tekrarlayıcı ve ilerleyici bir hastalıktır. Gelin obezite ile ilgili az bilinen gerçekleri konuşalım:
Vücudumuz kilo vermeye karşı direnebilir
Verdiğimiz kilolar neden geri geliyor?
Yağ dokusu: Bilinenden çok daha fazlası
Yağ dokusu sadece “fazla kilonun depolandığı” pasif bir alan değil aksine, aktif bir endokrin organdır. Leptin, adiponektin, sitokinler ve daha birçok biyolojik sinyal üretir. Bu sinyaller beyin, karaciğer, kas ve pankreasla sürekli iletişim halindedir. Yağ dokusunun miktarı ve vücuttaki dağılımı değiştiğinde, bu iletişim de bozulur. Bu nedenle obezite; tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve bazı kanser türleriyle yakından ilişkilidir. Sorun sadece kilonun kendisi değil, yağ dokusunun vücutta nasıl davrandığıdır.
Açlık hissi herkeste aynı değildir
Bu noktada açlık hormonları devreye girer. Ghrelin gibi açlığı artıran hormonlar yükselirken, leptin gibi tokluk sinyalleri baskılanır. Sonuç olarak bazı insanlar: Daha çabuk acıkır ve kilo kaybını sürdürmekte daha çok zorlanır Yani açlık hissi herkeste aynı çalışmaz. Bu durum irade eksikliği değil, biyolojik bir yanıttır.
Yeme isteği sadece irade değil, beyin meselesidir
Yiyecekler yalnızca mideyi değil, beynin ödül sistemini de uyarır. Yemek yemek; rahatlama, iyi hissetme, stres azalması gibi nörobiyolojik yanıtlar yaratır. Bazı bireylerde bu ödül mekanizması çok daha güçlü çalışır. Bu nedenle yeme davranışı, sadece “kendini tutmak” meselesi değildir. Beynin kimyası, kişinin yeme ile kurduğu ilişkiyi doğrudan etkiler.
Gerçekten irade meselesi mi?
Obezite ile yaşayan olan bireylerin en sık duyduğu cümlelerden biri şudur: “Biraz iradeli olsan çözülür.” Oysa obezite İrade eksikliği değildir, Obeziteyle mücadele, bireyi suçlamakla değil; biyolojiyi anlamakla başlar. Bu nedenle obezite tanı ve tedavisinde sağlık mesleği mensuplarının rolü kritiktir.
Güzel Haber: Obezite önemli ancak yönetilebilen bir hastalıktır
