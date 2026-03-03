Kobra Murat "Altın Kaplama" Eviyle Gündem Oldu!
Altın takıntısıyla tanınan Kobra Murat’ın altın kaplama detaylarla süslü evi yeniden gündeme oturdu. Bu kez kapısındaki yazı ve garajındaki dev fotoğraf dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roman müziğinin en renkli ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kobra Murat, yıllar içinde sadece sahne performanslarıyla değil, ihtişamlı yaşam tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce de tüm dikkatleri üzerine çeken altın kaplama evi geçtiğimiz saatlerde yeniden gündem oldu.
Hatırlarsanız daha önce Evrim Akın, Kobra Murat’ın 5 katlı evini ziyaret etmiş; evin abartılı, fazlasıyla rüküş ve göz kanatan altın detayları uzun süre konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın