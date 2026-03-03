onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kobra Murat "Altın Kaplama" Eviyle Gündem Oldu!

Kobra Murat "Altın Kaplama" Eviyle Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2026 - 23:09

Altın takıntısıyla tanınan Kobra Murat’ın altın kaplama detaylarla süslü evi yeniden gündeme oturdu. Bu kez kapısındaki yazı ve garajındaki dev fotoğraf dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Roman müziğinin en renkli ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kobra Murat, yıllar içinde sadece sahne performanslarıyla değil, ihtişamlı yaşam tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Roman müziğinin en renkli ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kobra Murat, yıllar içinde sadece sahne performanslarıyla değil, ihtişamlı yaşam tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Eğlenceli kişiliği, iddialı kostümleri ve “altın” takıntısıyla kısa sürede sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline gelen Kobra Murat, lüksü ve gösterişi adeta bir imza haline getirdi. 

Özellikle kızına yaptığı nişan töreni uzun süre konuşulmuştu. Törende takılan altınlar, havada uçuşan eurolar ve dolarlar, gösterişli takı merasimi ve abartılı organizasyon detayları sosyal medyada günlerce tartışılmıştı. Kobra Murat’ın “azı değil, fazlası” anlayışı bir kez daha sahneye çıkmıştı.

Daha önce de tüm dikkatleri üzerine çeken altın kaplama evi geçtiğimiz saatlerde yeniden gündem oldu.

Kobra Murat’ın evine bir ürün teslim etmek üzere yola çıkan bir sosyal medya kullanıcısı, evin dış cephesini paylaştı. Video kısa sürede yayıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hatırlarsanız daha önce Evrim Akın, Kobra Murat’ın 5 katlı evini ziyaret etmiş; evin abartılı, fazlasıyla rüküş ve göz kanatan altın detayları uzun süre konuşulmuştu.

Hatırlarsanız daha önce Evrim Akın, Kobra Murat’ın 5 katlı evini ziyaret etmiş; evin abartılı, fazlasıyla rüküş ve göz kanatan altın detayları uzun süre konuşulmuştu.

Bu kez ise odak noktası kapının üzerinde el yazısıyla yazılmış “Kobra” detayı ve garajda boydan boya asılı olan Kobra Murat fotoğrafı oldu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Evi daha detaylı görmek isteyenleri şöyle alabiliriz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın