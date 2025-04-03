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Sadelik mi O da Ne? Kobra Murat'ın Osmanlı Sarayından Hallice 5 Katlı Konağını İnceliyoruz

Sadelik mi O da Ne? Kobra Murat'ın Osmanlı Sarayından Hallice 5 Katlı Konağını İnceliyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.04.2025 - 17:21

Roman havası dendi mi akla ilk gelen şarkıcılardan olan Kobra Murat’ın dillere destan evi tam bir görsel şölen! Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının son konuğu Kobra Murat oldu. Ünlü şarkıcının evine girerken daha kapıdan adım atmadan altın renginin büyüsüne kapılıyorsunuz. Her yeri varaklarla, gold detaylarla bezeli bu konak adeta bir Osmanlı sarayı gibi. “Gösteriş” kelimesinin karşılığı bu ev olabilir. 

Dev “Kobra” yazısı, altın kaplı kapılar, yılan figürleri, ve taşlı mobilyalar… İçeride adım attığınız her köşe ayrı bir sürpriz. Konağın her detayında Kobra Murat’ın zevki, dokunuşu ve ışıltılı dünyası hissediliyor.

Gelin bu baş döndüren konağı birlikte inceleyelim.

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Altın neymiş, nasıl kullanılırmış; Kobra Murat’tan öğreneceğiz

Altın neymiş, nasıl kullanılırmış; Kobra Murat’tan öğreneceğiz

Öyle bir ev düşünün ki, daha dış cephesiyle bile “Ben buradayım!” diyor. Kapılar, pencereler, balkon demirlikleri… Hepsi ama hepsi altın sarısı. Sadece renk değil, gerçekten varak detaylarla donatılmış bir ihtişamdan bahsediyoruz. 

Daha eve girmeden kendinizi bir müze ya da saray kapısında sanabilirsiniz. Tam girişte sizi kocaman “KOBRA” yazısı karşılıyor. Altın çerçeve içinde parıl parıl asılmış. 

Yetmemiş bir de kapının tam ortasında “Kobra Murat” tabelası var. O da altın rengi tabii. Hemen yanında bir yılan figürü, ki bu da Murat’ın imzası gibi artık. Girer girmez anlıyorsunuz; bu evin sade bir yanı yok.

Duvarlar sarı ve altın tonlarında desenlerle süslenmiş. Hani o klasik “göz yorar” tabirini bu ev için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Duvarlar sarı ve altın tonlarında desenlerle süslenmiş. Hani o klasik “göz yorar” tabirini bu ev için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Her detayda bir gösteriş, her köşede bir ihtişam var. Kobra Murat gold rengini seviyor demek büyük haksızlık olur. Siz seversiniz sevmezsiniz bizi ilgilendirmez ama o, gold renge aşık! Tabii zevk meselesi... Kobra Murat için bu renk sadece bir tercih değil, yaşam tarzı haline gelmiş. Evin bir köşesini tamamen ailesiyle olan fotoğraflarına ayırmış ama orada da sadelik beklemeyin. 

Çerçeveler altın, arka planlar parlak… Gözü yoruyor ama işte o da Murat’ın tarzı.

Ve geldik salon kısmına…

Ve geldik salon kısmına…

Koltuk takımı siyah, üstü altın rengiyle süslü. Perdelere bakıyorsunuz, sanki bir tiyatro sahnesinin fon perdesi gibi ağır, süslü ve tabii ki gold detaylı. Mobilyalar? Her biri tek tek seçilmiş ve her parçasında altın varaklar var. 

Sehpasından televizyon ünitesine kadar ışıltı göz kamaştırıyor. Bu detaylarla Kobra Murat bizzat ilgilenmiş. Her aksesuarı kendi seçmiş, kimi zaman kendi elleriyle süslemiş. Eşi Emine Hanım bu işlere pek karışmazmış. “Ev dekorasyonu tamamiyle Kobra Murat’a ait” desek, yeridir.

Ama bitmedi! Konağın diğer odalarına geçtiğimizde mor rengin hakim olduğu başka bir oda karşımıza çıkıyor.

Ama bitmedi! Konağın diğer odalarına geçtiğimizde mor rengin hakim olduğu başka bir oda karşımıza çıkıyor.

Burası Kobra Murat'ın giyinme odasıymış. Ama odanın içerisini tamamiyle göstermek istemedi. Ama koltuklardan anlaşılan yine 'Ben burdayım' diye bağıran renkler mevcut.

5 katlı ev gez gez bitmez tabi. Geçelim diğer odaya...

5 katlı ev gez gez bitmez tabi. Geçelim diğer odaya...

Bu odada ise kırmızı ve gold’un buluştuğu başka bir bölüm var ki tam anlamıyla Osmanlı sarayını andırıyor. Yemek masası, büfe, halı, avize… Hepsi gösterişli, hepsi ihtişamlı. Klima bile altın varaklı!

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Bu evde her detay “şatafat” kelimesinin hakkını veriyor.

Bu evde her detay “şatafat” kelimesinin hakkını veriyor.

Adım attığınız her yer altının gücünü yüzünüze çarpıyor. Sade, minimalist dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız burası size fazla gelebilir. Ama “gösterişin dibine vurayım” diyorsanız burası tam sizlik.

Şunu da söylemeden geçmeyelim Kobra Murat’ın bu evinde adeta bir servet yatıyor.

Şunu da söylemeden geçmeyelim Kobra Murat’ın bu evinde adeta bir servet yatıyor.

Gördüğünüz gibi her köşesi özenle tasarlanmış ve şaşaalı bir şekilde dekore edilmiş. Tabii bunun da büyük bir maliyeti var elbette. Peki siz evi nasıl buldunuz? Böyle bir evde oturmak ister miydiniz? 🥲 Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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