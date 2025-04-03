Sadelik mi O da Ne? Kobra Murat'ın Osmanlı Sarayından Hallice 5 Katlı Konağını İnceliyoruz
Roman havası dendi mi akla ilk gelen şarkıcılardan olan Kobra Murat’ın dillere destan evi tam bir görsel şölen! Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının son konuğu Kobra Murat oldu. Ünlü şarkıcının evine girerken daha kapıdan adım atmadan altın renginin büyüsüne kapılıyorsunuz. Her yeri varaklarla, gold detaylarla bezeli bu konak adeta bir Osmanlı sarayı gibi. “Gösteriş” kelimesinin karşılığı bu ev olabilir.
Dev “Kobra” yazısı, altın kaplı kapılar, yılan figürleri, ve taşlı mobilyalar… İçeride adım attığınız her köşe ayrı bir sürpriz. Konağın her detayında Kobra Murat’ın zevki, dokunuşu ve ışıltılı dünyası hissediliyor.
Gelin bu baş döndüren konağı birlikte inceleyelim.
Altın neymiş, nasıl kullanılırmış; Kobra Murat’tan öğreneceğiz
Duvarlar sarı ve altın tonlarında desenlerle süslenmiş. Hani o klasik “göz yorar” tabirini bu ev için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Ve geldik salon kısmına…
Ama bitmedi! Konağın diğer odalarına geçtiğimizde mor rengin hakim olduğu başka bir oda karşımıza çıkıyor.
5 katlı ev gez gez bitmez tabi. Geçelim diğer odaya...
Bu evde her detay “şatafat” kelimesinin hakkını veriyor.
Şunu da söylemeden geçmeyelim Kobra Murat’ın bu evinde adeta bir servet yatıyor.
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