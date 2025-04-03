Öyle bir ev düşünün ki, daha dış cephesiyle bile “Ben buradayım!” diyor. Kapılar, pencereler, balkon demirlikleri… Hepsi ama hepsi altın sarısı. Sadece renk değil, gerçekten varak detaylarla donatılmış bir ihtişamdan bahsediyoruz.

Daha eve girmeden kendinizi bir müze ya da saray kapısında sanabilirsiniz. Tam girişte sizi kocaman “KOBRA” yazısı karşılıyor. Altın çerçeve içinde parıl parıl asılmış.

Yetmemiş bir de kapının tam ortasında “Kobra Murat” tabelası var. O da altın rengi tabii. Hemen yanında bir yılan figürü, ki bu da Murat’ın imzası gibi artık. Girer girmez anlıyorsunuz; bu evin sade bir yanı yok.